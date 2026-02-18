Dvanaest osoba poginulo u eksploziji prodavnice petardi

Incident se dogodio u prodavnici u centralnom kineskom gradu Xiangyang. Uzrok eksplozije je pod istragom, navodi CCTV.

Dvanaest osoba je poginulo u eksploziji prodavnice petardi u kineskoj provinciji Hubei, a požar je zahvatio oko 50 kvadratnih metara objekta, prenijela je državna televizija CCTV.

Eksplozije povezane s pirotehnikom nisu rijetkost u Kini, gdje se petarde široko koriste, često bez stroge kontrole, tokom proslava poput Lunarnog nove godine, koja je počela u utorak.

U junu je slična eksplozija u tvornici vatrometa u susjednoj provinciji Hunan usmrtila devet osoba, dok je 26 povrijeđeno.

Neki kineski gradovi zabranili su upotrebu vatrometa zbog sigurnosnih razloga i zagađenja zraka, ali te mjere izazivaju polemike, jer su petarde, koje se tradicionalno koriste za tjeranje zlih duhova, i dalje važan dio proslave Lunarnog nove godine.