Viktor Igo: 224. godišnjica rođenja slavnog romantičara

Na današnji dan 1802. godine, rođen je Viktor Igo (Victor Hugo), rodonačelnik francuskog romantizma i član Francuske akademije nauka, jedan od najvećih francuskih i svjetskih književnika 19. stoljeća. Njegov predgovor drami „Kromvel“ se smatra manifestom romantizma.
Za vrijeme vladavine kralja Luja Filipa (Louis Philippe) postao je per Francuske i akademik, a 1848. zastupnik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III, 1851., protjeran je i živio je u izgnanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kad je 1870. palo Drugo carstvo, trijumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao.
Djela: romani "Jadnici", "Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu", "Rabotnici na moru", drame "Ernani", "Lukrecija Bordžija", "Rij Blaz", političko-satirična zbirka pjesama protiv Napoleona Trećeg "Kazne", pamflet "Napoleon Mali".
Umro italijanski violinski virtuoz i kompozitor Đuzepe Tartini
1770. - Umro italijanski violinski virtuoz i kompozitor Đuzepe Tartini (Giuseppe), koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina. Komponirao je mnoštvo violinskih koncerata i sonata, uključujući sonatu "Đavolji triler".
1777. - Rođen srbijanski državnik i književnik prota Mateja Nenadović, tvorac i prvi predsjednik Praviteljstvujuščeg sovjeta - prve srpske vlade. Napisao je "Memoare", jedno od najboljih memoarskih djela srpske književnosti, pune podataka o događajima i ljudima iz vremena Prvog srpskog ustanka.
1815. - Francuski car Napoleon Bonaparte napustio mediteransko ostrvo Elba, na koje protjeran poslije abdikacije 1814. Krenuvši s malom grupom sljedbenika, ušao je u Pariz i vratio vlast, čime je počela njegova druga vladavina, poznata kao "sto dana", okončana u junu 1815. vojnim porazom kod Vaterloa.
1931. - Umro Oto Valah (Otto Wallach), njemački hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1910. godine za svoj rad na alicikličkim spojevima.
Preminuo Alojz Zenefelder, pronalazač litografije
1834. - Preminuo njemački izdavač i štampar Alojz Johan Nepomuk Franc Zenefelder (Aloys Johann Franz Senefelder), pronalazač sistema litografske štampe. Napisao je "Udžbenik litografije".
1846. - Rođen Bufalo Bil, odnosno Vilijam Frederik Kodi (William Frederick Cody), legendarna ličnost historije SAD u vrijeme osvajanja prostranstava na zapadu Amerike. Nadimak Bufalo Bil stekao je kao vješt lovac na bizone.
1932. - Džoni Keš (Johnny Cash), američki kantri pjevač i guitarist, rođen je na današnji dan. Mnogi muzički znalci i kritičari smatraju ga jednim od najutjecajnjih američkih muzičara 20. vijeka. Bio je poznat po svom dubokom, jedinstvenom bas-baritonu, tutnjavi svog pratećeg sastava “The Tennessee Three”, ponašanju i crnoj odjeći zbog koje je dobio nadimak "Čovjek u crnom". Najpoznatiji je po pjesmama "I Walk the Line", "Folsom Prison Blues", "Ring of Fire", "Get Rhythm" i "Man in Black".
1935. - Škotski fizičar Robert Votson Vat (Watson Watt) prvi put javno demonstrirao uređaj nazvan radar.
Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske, slavi 72. rođendan
1954. - Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), predsjednik stranke AKP, bivši premijer i trenutni predsjednik Turske, slavi 72. rođendan.
1960. - Umro srbijanski lingvist Aleksandar Belić, profesor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske kraljevske akademije od 1937. do 1960. i član svih slovenskih akademija. Osnovao je i uređivao časopise "Južnoslovenski filolog" i "Naš jezik". Napisao je više od 500 rasprava, jezičkih ogleda, naučnih kritika, polemika i prikaza. Djela: "O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku" , "Pravopis srpskohrvatskog jezika", "Dijalekti istočne i južne Srbije", "O dvojini u slovenskim jezicima", "Galički dijalekat".
1969. - Preminuo njemački filozof Karl Teodor Jaspers (Theodor), tvorac filozofije egzistencije. Po završetku medicinskog fakulteta radio je na Psihijatrijskoj klinici u Hajdelbergu, a potom bio profesor filozofije dok ga 1937. nisu otpustili nacisti, jer je osuđivao njihovu politiku. Objavio je 25 knjiga iz oblasti psihijatrije i filozofije. Djela: "Opća psihopatologija", "Psihologija pogleda na svijet", "Filozofija", "Um i egzistencija", "O istini", "O izvoru i cilju historije", "Filozofska vjera".
1992. - Umro srbijanski glumac Jovan Janićijević Janaćko - Burduš, dugogodišnji član Beogradskog dramskog pozorišta. Popularnost je stekao filmskim ulogama, a naročito televizijskim serijama poput "Građana sela Luga", "Parničara" i "Muzikanata". Lik Burduša iz posljednje od tih serija postao je sastavni dio njegovog imena.
2004. - Predsjednik Makedonije Boris Trajkovski i još sedam osoba - članova njegovog kabineta i obezbjeđenje, poginuli kada se avion kojim su putovali u Mostar na Međunarodnu konferenciju o investiranju u BiH srušio na području Hrguda, između Ljubinja i Stoca.
2007. - Umro Vladimir Muljević, prof. emeritus, prvi hrvatski doktor elektrotehničkih nauka i pionir elektrotehnike i računarstva. Objavio je više od 450 naučnih i stručnih priloga, knjiga, udžbenika i univerzitetskih skripata, a sastavio je, objavio ili uredio i nekoliko rječnika iz područja mjerenja, automatske regulacije i automatizacije.
2015. – Preminuo Erl Lojd (Earl Lloyd), prvi crni košarkaš u NBA ligi. U devetogodišnjoj NBA karijeri Lojd je nastupao za Vašington Kapitalse, Sirakjuz Nešnalse, s kojima je osvojio titulu 1955. godine, te Detroit Pistonse koje je s klupe predvodio kao trener u sezoni 1971/72.