Viktor Igo: 224. godišnjica rođenja slavnog romantičara

Na današnji dan 1802. godine, rođen je Viktor Igo (Victor Hugo), rodonačelnik francuskog romantizma i član Francuske akademije nauka, jedan od najvećih francuskih i svjetskih književnika 19. stoljeća. Njegov predgovor drami „Kromvel“ se smatra manifestom romantizma. Za vrijeme vladavine kralja Luja Filipa (Louis Philippe) postao je per Francuske i akademik, a 1848. zastupnik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III, 1851., protjeran je i živio je u izgnanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kad je 1870. palo Drugo carstvo, trijumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao. Djela: romani "Jadnici", "Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu", "Rabotnici na moru", drame "Ernani", "Lukrecija Bordžija", "Rij Blaz", političko-satirična zbirka pjesama protiv Napoleona Trećeg "Kazne", pamflet "Napoleon Mali".

Đuzepe Tartini . Classical.net Đuzepe Tartini . Classical.net

Umro italijanski violinski virtuoz i kompozitor Đuzepe Tartini 1770. - Umro italijanski violinski virtuoz i kompozitor Đuzepe Tartini (Giuseppe), koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina. Komponirao je mnoštvo violinskih koncerata i sonata, uključujući sonatu "Đavolji triler". 1777. - Rođen srbijanski državnik i književnik prota Mateja Nenadović, tvorac i prvi predsjednik Praviteljstvujuščeg sovjeta - prve srpske vlade. Napisao je "Memoare", jedno od najboljih memoarskih djela srpske književnosti, pune podataka o događajima i ljudima iz vremena Prvog srpskog ustanka. 1815. - Francuski car Napoleon Bonaparte napustio mediteransko ostrvo Elba, na koje protjeran poslije abdikacije 1814. Krenuvši s malom grupom sljedbenika, ušao je u Pariz i vratio vlast, čime je počela njegova druga vladavina, poznata kao "sto dana", okončana u junu 1815. vojnim porazom kod Vaterloa. 1931. - Umro Oto Valah (Otto Wallach), njemački hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1910. godine za svoj rad na alicikličkim spojevima.

Alojz Zenefelder . Wikidata.org Alojz Zenefelder . Wikidata.org

Preminuo Alojz Zenefelder, pronalazač litografije 1834. - Preminuo njemački izdavač i štampar Alojz Johan Nepomuk Franc Zenefelder (Aloys Johann Franz Senefelder), pronalazač sistema litografske štampe. Napisao je "Udžbenik litografije". 1846. - Rođen Bufalo Bil, odnosno Vilijam Frederik Kodi (William Frederick Cody), legendarna ličnost historije SAD u vrijeme osvajanja prostranstava na zapadu Amerike. Nadimak Bufalo Bil stekao je kao vješt lovac na bizone. 1932. - Džoni Keš (Johnny Cash), američki kantri pjevač i guitarist, rođen je na današnji dan. Mnogi muzički znalci i kritičari smatraju ga jednim od najutjecajnjih američkih muzičara 20. vijeka. Bio je poznat po svom dubokom, jedinstvenom bas-baritonu, tutnjavi svog pratećeg sastava “The Tennessee Three”, ponašanju i crnoj odjeći zbog koje je dobio nadimak "Čovjek u crnom". Najpoznatiji je po pjesmama "I Walk the Line", "Folsom Prison Blues", "Ring of Fire", "Get Rhythm" i "Man in Black". 1935. - Škotski fizičar Robert Votson Vat (Watson Watt) prvi put javno demonstrirao uređaj nazvan radar.

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