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ISKAZANA SPREMNOST SAD-A

Vašington bez uslova nudi dijalog: Kim traži priznanje nuklearnog statusa

Vlasti Sjeverne Koreje poručuju da su spremne obnoviti pregovore jedino ako SAD odustanu od insistiranja na tom zahtjevu

Kim Jong Un i Donald Tramp: Raniji susret. AP

A. O.

27.2.2026

Sjedinjene Američke Države iskazale su spremnost za dijalog sa Sjevernom Korejom bez ikakvih prethodnih uslova, prenijela je južnokorejska novinska agencija Yonhap, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće.

Ovakav signal iz Vašingtona (Washington) dolazi nakon što je sjevernokorejski lider Kim Jong un početkom sedmice izjavio da nema razloga za loše odnose sa SAD-om, pod uvjetom da se Vašington suzdrži od, kako je naveo, "neprijateljske politike".

U srijedu je Kim okončao višednevni kongres vladajuće Radničke partije Koreje, na kojem su predstavljeni politički ciljevi za naredni petogodišnji period. U obraćanju je ponovio da odbija pregovore sa zvaničnim Seulom, ali je istovremeno ostavio mogućnost razgovora sa Vašingtonom. Kao ključni uvjet naveo je da Sjedinjene Američke Države priznaju Sjevernu Koreju kao nuklearnu silu.

Zvanični Pjongjang i ranije je odlučno odbacivao američke pozive na denuklearizaciju, odnosno na odricanje od nuklearnog oružja. Vlasti Sjeverne Koreje poručuju da su spremne obnoviti pregovore jedino ako SAD odustanu od insistiranja na tom zahtjevu.

Kako navodi agencija Associated Press, analitičari ocjenjuju da Kim nastoji kroz eventualne pregovore postići ublažavanje američkih sankcija, ali i osigurati prešutno priznanje Sjeverne Koreje kao nuklearne sile.

Podsjećanja radi, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) tokom svog prvog mandata tri puta se sastao s Kimom u pokušaju da se postigne dogovor o nuklearnom razoružanju. Iako su ti susreti ocijenjeni historijskim, nisu rezultirali zaustavljanjem sjevernokorejskog nuklearnog programa, a komunikacija između dvije zemlje od tada je gotovo u potpunosti zamrla. Uprkos tome, Tramp i dalje često ističe da je s Kimom uspostavio "dobre odnose".

# KIM JONG UN
# SJEVERNA KOREJA
# PJONGJANG
# SAD
# DONALD TRUMP
# WASHINGTON
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