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DEMONSTRACIJA SILE

Iranski avioni iznad Teherana, eksplozije odjekuju

Pogođene radarske stanice

Iranski borbeni avion, Mig29. Platforma X

A. O.

28.2.2026

Nakon izraelsko-američkog napada, iranske zračne snage podigle su borbenu gotovost na najviši nivo, čemu svjedoče snimci lovaca MiG-29 iznad Teherana.

Snimci iranskih lovaca MiG-29 pokazuju da iranske zračne snage nisu pogođene u prvim talasima izraelsko-američkog napada.

Ovi lovci predstavljaju okosnicu iranskih zračnih snaga, a nabavljeni su proteklih godina kao kompenzacija za dugotrajnu isporuku lovaca Su-35.

Zajednički izraelsko-američki napad izveden je iz zraka i s mora pri čemu su izraelski avioni lansirali rakete na Iran iz iračkog zračnog prostora.

Eksplozije su zabilježene širom zemlje, uključujući Isfahan, gdje se nalazi veliko nuklearno postrojenje, Qom, Karaj, Kermanshahu, Lorestan i Tabriz. Pogođene su i radarske stanice iranske vojske na jugu zemlje u bazama Chabahar i Konkarak.

# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# BORBENI AVIONI
# IZRAEL
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