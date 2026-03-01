Pogledajte video udara iranske rakete: Poginula 4 Izraelca

Najmanje četiri osobe su poginule, a oko 20 je povrijeđeno nakon što je iranska balistička raketa pogodila izraelski grad Beit Shemesh.

Informaciju je potvrdila izraelska hitna služba Magen David Adom (MDA), čije su ekipe odmah izašle na teren. Prema njihovim podacima, među povrijeđenima su i dvije osobe u izuzetno teškom stanju, dok je ranije saopćeno da je među teško povrijeđenima i jedna djevojčica.