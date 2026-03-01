Detalji operacije u kojoj je ubijen ajatolah: Iranski čelnici napravili kobnu grešku

Mjeseci praćenja, jedan sastanak u centru Teherana i rakete koje su do kompleksa došle u pravo vrijeme.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei (Khamenei), ubijen je u ranim satima jučerašnjeg izraelsko-američkog napada na Iran, a New York Times otkriva kakva je bila priprema za ajatolahovu eliminaciju i zašto je kombiniran udar američkih i izraelskih snaga na ciljeve diljem Irana započeo jučer.

Kolateralna šteta

Malo prije nego što su američke i izraelske oružane snage dobile naredbe za pokretanje militarističke akcije, agenti CIA-e (američke obavještajne službe) detektovali su tačnu lokaciju na kojoj se nalazi iranski vrhovni vođa - piše New York Times.

U tekstu se pojasnilo kako je CIA mjesecima pratila ajatolaha Alija, a kada su agenti američke obavještajne službe saznali tačno vrijeme i lokaciju sastanka visokih iranskih dužnosnika - u subotu ujutro u jednom od vladinih kompleksa u centru Teherana, te da će na tom sastanku biti i sam Hamnei, SAD (Sjedinjene Američke Države) i Izrael odlučili su vrijeme napada na Iran prilagoditi tim obavještajnim podacima.

Sjedinjene Američke Države - Izrael

- Te su informacije Izraelu i SAD-u pružile priliku za postizanje ključnog i brzog uspjeha: eliminaciju više visokih iranskih dužnosnika i ubojstvo ajatolaha Hamneija. Ekspresno ubistvo iranskog vrhovnog vođe reflektira vrlo dobru koordinaciju i razmjenu obavještajnih podataka između Sjedinjenih Država i Izraela. Operacija je također pokazala kako iranski čelnici nisu poduzeli odgovarajuće mjere opreza kako bi izbjegli Hamneievo ubojstvo iako su Izrael i SAD slali više nego jasne signale da je takav napad itekako izgledan - piše New York Times.

Obavještajna agencija posredovala

CIA je svoje obavještajne podatke, koji su ukazivali na vrlo visoku pouzdanost i preciznost u vezi s egzaktnim kretanjem ajatolaha Hamneia, proslijedila Izraelu, prema izvorima upoznatim s obavještajnim podacima. Potom je Izrael, kako tvrde izvori NYT-a, te informacije trebao iskoristiti kako bi izvršio operaciju koju je planirao mjesecima: eliminaciju više iranskih visokih dužnosnika.

- Vodstva Sjedinjenih Država i Izraela, koja su izvorno planirala izvesti napad noću, pod okriljem tame, donijela su odluku o prilagodbi vremena kako bi iskoristili informacije o okupljanju u vladinom kompleksu u Teheranu u subotu ujutro. Vođe su se trebale sastati tamo gdje se nalaze uredi iranskog predsjedništva, vrhovnog vođe i iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Na skupu su trebali biti visoki iranski odbrambeni dužnosnici, uključujući Muhameda Pakpura (Mohammada Pakpoura), vrhovnog zapovjednika Korpusa islamske revolucionarne garde; Aziza Nasirzadeha, ministra obrane, admirala Alija Šamhanija (Shamkhani), šefa Vojnog vijeća, Sejada Madižda Musavija (Seyyeda Majida Mousavija), zapovjednika Zračnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde, Mohammada Širazija (Mohammed Shirazi), zamjenika ministra obavještajnih poslova.

Trenutak napada

Operacija je započela u Izraelu oko šest ujutro, kada su se borbeni zrakoplovi spremali poletjeti iz svojih baza. Za napad je bilo potrebno relativno malo zrakoplova, ali su bili naoružani streljivom dugog dometa i visoke preciznosti. Dva sata i pet minuta nakon polijetanja zrakoplova, oko 9.40 (po teheranskom vremenu), rakete dugog dometa pogodile su kompleks. U trenutku napada visoki iranski dužnosnici nacionalne sigurnosti nalazili su se u jednoj zgradi u kompleksu. Ali Hamnei bio je u drugoj, obližnjoj zgradi - piše NYT.

- Jutrošnji napad izveden je istovremeno na nekoliko lokacija u Teheranu, a na jednoj od njih okupili su se visoki dužnosnici iranskog političko-sigurnosnog ešalona - rekao je za NYT njihov izvor iz izraelske vojno-obavještajne zajednice.

Izvor je dodao kako je Izrael, unatoč iranskim pripremama za rat, uspio postići "taktičko iznenađenje" svojim napadom na kompleks.

- U noći sa subote na nedjelju iranska državna novinska agencija IRNA potvrdila je smrt dvojice visokorangiranih vojnih čelnika koje je Izrael ubio u subotu: kontraadmirala Šamhanija i general-bojnika Pakpura. Ljudi upoznati s operacijom, opisali su je kao rezultat dobrih obavještajnih podataka i mjeseci priprema - piše NYT.