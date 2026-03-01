Upozorenje iz Njemačke: Mogući iranski napadi u Evropi i spavačke ćelije

Mark Henrihman, predsjednik parlamentarnog odbora za nadzor obavještajnih službi u Njemačkoj, upozorio je da se nakon američkih i izraelskih napada ne mogu isključiti uzvratne mjere, uključujući i moguće djelovanje takozvanih iranskih „spavačkih ćelija“ u Evropi.

U izjavi za Süddeutsche Zeitung naveo je da je iranski režim i ranije pokazivao spremnost da provodi terorističke aktivnosti izvan svojih granica. Dodao je i da bi, ukoliko to bude potrebno, zaštitne mjere morale biti dodatno prilagođene, prenosi BBC.

Istovremeno, njemački komesar za borbu protiv antisemitizma, Feliks Klajn, ocijenio je da zemlja mora biti spremna na porast prijetnji usmjerenih prema jevrejskoj zajednici. U razgovoru za medijsku grupu Funke Mediengruppe istakao je da bi Iran mogao iskoristiti svoje mreže u Njemačkoj za napade na jevrejske i izraelske institucije.

Prema posljednjim informacijama iz Irana, jedan zvaničnik te zemlje naveo je da su 153 osobe poginule nakon što je pogođena škola za djevojčice u gradu Minab. Drugi iranski predstavnik ranije je izjavio da je škola, koja se nalazi oko 600 metara od baze Islamic Revolutionary Guard Corps, bila meta tri raketna napada.