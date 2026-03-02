Novi talas izraelskih udara: Ogromna eksplozija u Bejrutu

Više zračnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na ciljeve Hezbolaha i uputila upozorenja stanovništvu da se evakuiše.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, iz pogođenih dijelova grada uzdižu se gusti oblaci dima, dok je državna televizija izvijestila o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanonske prijestonice. Udari su uslijedili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio projektile prema Izraelu.

Dopisnica BBC-ja iz Bejruta javila je da se u gradu čula snažna eksplozija u četvrti Dahije, koja važi za uporište Hezbolaha. Prema njenim riječima, detonacija je bila toliko jaka da je djelovalo kao da se dogodila u samom središtu glavnog grada.

Istovremeno su se putem razglasa iz američke ambasade u Aukariju čula upozorenja zaposlenicima da potraže zaklon i udalje se od prozora.