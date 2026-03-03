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Netanjahu: Rekao sam da bi rat mogao biti brz i odlučan

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana stvara uvjete da iranski narod sruši svoju vladu, poručuje premijer Izraela

Benjamin Netanjahu, premijer Izraela. AP

B. S.

3.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je u ponedjeljak da bi rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao potrajati "neko vrijeme", ali da neće trajati godinama.

Zračni rat SAD-a i Izraela protiv Irana započeo je napadima na Teheran u subotu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei (Khamnei), što je potaknulo iransku odmazdu protiv Izraela te raketne napade na arapske zemlje s američkim vojnim bazama širom Bliskog istoka.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) prvo je procijenio da će rat trajati četiri do pet sedmica, ali je dodao da bi mogao potrajati i duže te je od tada nastojao opravdati širok, vremenski neograničen rat protiv Irana.

Netanjahu je odbacio mogućnost da sukob traje godinama, poput prethodnih ratova u regiji.

 - Rekao sam da bi mogao biti brz i odlučan. Možda će potrajati neko vrijeme, ali neće trajati godinama. To nije beskonačni rat -  rekao je Netanjahu u emisiji "Hannity" na Fox News-u.

Netanjahu je rekao da rat vidi kao priliku za trajni mir na Bliskom istoku, uključujući između Izraela i Saudijske Arabije.

Kazao je da rat SAD-a i Izraela protiv Irana stvara uvjete da iranski narod sruši svoju vladu.

- Naravno, na kraju je na narodu Irana da promijeni vladu, ali mi stvaramo, Amerika i Izrael zajedno stvaraju uvjete da to učine - rekao je.

# SUKOB
# BENJAMIN NETANYAHU
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
# IZRAEL
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