Stravična objava Hezbolaha: Ulazimo u otvoreni rat s Izraelom

Visoki zvaničnik Hezbolaha Mohamud Komati izjavio je da, nakon više od godinu dana poštovanja primirja pošto su izraelski napadi na Liban nastavljeni, strpljenje grupe je iscrpljeno, te da im ne preostaje ništa drugo "do da se vrate otporu" i vode otvoreni rat protiv Izraela.

Komati je u utorak rekao da je Hezbolah pokazivao strpljenje od kada je primirje okončalo rat Izraela i Hezbolaha u novembru 2024. godine, nadajući se da će diplomatski napori vlade donijeti pozitivne rezultate u zaustavljanju izraelskih udara.

U komentarima koje je objavio medijski ured Hezbolaha, Komati je kritikovao libansku vladu što je nazvala postupke Hezbolaha nelegalnim i zahtijevao da preda svoje oružje, ističući da vlada nije djelovala da zaustavi izraelske vazdušne napade koji su se gotovo svakodnevno nastavili skoro 15 mjeseci.

- Cionistički neprijatelj je želio otvoreni rat, koji nije prestao od potpisivanja primirja. Neka onda bude otvoreni rat - izjavio je on.