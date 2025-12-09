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TVRDI IDF

Izrael napao infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu

Uprkos prekidu vatre iz novembra 2024.

Napadnut Liban. X

FENA

9.12.2025

Izraelska vojska objavila je u utorak da je tokom operacije u južnom Libanu napala poligon za obuku i druge lokacije kojima upravlja Hezbollah.

- Prije nekog vremena, IDF je napao infrastrukturu koja pripada terorističkoj organizaciji Hezbollah u nekoliko područja u južnom Libanu - navodi se u objavi, koristeći akronim za izraelsku vojsku.

Uprkos prekidu vatre iz novembra 2024. koji je trebao okončati više od godinu dana neprijateljstava između Izraela i grupe koju podržava Iran, Izrael je nastavio s napadima na Liban i također je zadržao trupe u pet područja južnog Libana, prenosi AFP.

# LIBAN
# HEZBOLLAH
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