Izrael napao infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu

Izraelska vojska objavila je u utorak da je tokom operacije u južnom Libanu napala poligon za obuku i druge lokacije kojima upravlja Hezbollah.

- Prije nekog vremena, IDF je napao infrastrukturu koja pripada terorističkoj organizaciji Hezbollah u nekoliko područja u južnom Libanu - navodi se u objavi, koristeći akronim za izraelsku vojsku.

Uprkos prekidu vatre iz novembra 2024. koji je trebao okončati više od godinu dana neprijateljstava između Izraela i grupe koju podržava Iran, Izrael je nastavio s napadima na Liban i također je zadržao trupe u pet područja južnog Libana, prenosi AFP.