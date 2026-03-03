Pogledajte šta su Amerikanci poslali pred Iran

Za posadu američke mornarice napad na Iran ne predstavlja iznenađenje, jer se na njega pripremaju mjesecima. Najveći američki nosači aviona već su raspoređeni prema obali Irana, a analize ukazuju da je riječ o najvećem pomorskom angažmanu na Bliskom istoku u više od dvije decenije.

USS Gerald R. Ford, dragulj američke flote i najveći ratni brod ikada izgrađen, dug je 337 metara i mjesecima plovi svjetskim morima, dok posada sedmicama nije izlazila na kopno. Kao najsavremeniji nosač aviona američke mornarice, brod je početkom januara imao ključnu ulogu u "Operaciji Absolute Resolve", u kojoj su američke specijalne snage, prema navodima, oteli venecuelanskog predsjednika Nicolása Madura iz njegove palate u Caracasu. Brod je ostao u Karibima sve dok američki predsjednik Donald Trump prije oko 2 sedmice nije naredio da isplovi direktno prema obali Irana.

Pomorska sila bez presedana

Dolaskom USS Gerald R. Ford i prateće udarne grupe, američko prisustvo u Perzijskom zaljevu dobilo je historijske razmjere: 11 velikih površinskih ratnih brodova (krstarice i razarači) te 3 manja (fregate i korvete), uz još jedan nosač aviona, USS Abraham Lincoln, s njegovom udarnom grupom. Prema washingtonskom think tanku CSIS (Center for Strategic International Studies – Centar za strateške i međunarodne studije), ova dva nosača zajedno nose oko 120 borbenih aviona, uključujući najmanje 30 aviona modela F-35.