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ZRAČNI UDARI

Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran

Za sada nisu objavljeni precizni podaci o lokacijama koje su bile meta, a iz vojske su najavili da će više informacija biti dostupno naknadno

Teheran. Platforma X

M. Až.

4.3.2026

Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na iransku prijestolnicu Teheran.

- Izraelske odbrambene snage započele su dodatni val napada usmjerenih na vojnu infrastrukturu iranskog režima širom Teherana - navodi se u saopćenju izraelske vojske.

Za sada nisu objavljeni precizni podaci o lokacijama koje su bile meta, a iz vojske su najavili da će više informacija biti dostupno naknadno.

Novinska agencija AFP prenijela je da su njeni novinari u srijedu navečer u Teheranu čuli snažnu eksploziju.

Ranije tokom dana izraelska vojska je objavila da je njihovo ratno zrakoplovstvo izvelo "opsežan napad" na kompleks u istočnom dijelu Teherana, gdje se nalaze komandni centri i pripadnici unutrašnjih sigurnosnih snaga.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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