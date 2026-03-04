Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran

Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na iransku prijestolnicu Teheran.
- Izraelske odbrambene snage započele su dodatni val napada usmjerenih na vojnu infrastrukturu iranskog režima širom Teherana - navodi se u saopćenju izraelske vojske.
Za sada nisu objavljeni precizni podaci o lokacijama koje su bile meta, a iz vojske su najavili da će više informacija biti dostupno naknadno.
Novinska agencija AFP prenijela je da su njeni novinari u srijedu navečer u Teheranu čuli snažnu eksploziju.
Ranije tokom dana izraelska vojska je objavila da je njihovo ratno zrakoplovstvo izvelo "opsežan napad" na kompleks u istočnom dijelu Teherana, gdje se nalaze komandni centri i pripadnici unutrašnjih sigurnosnih snaga.