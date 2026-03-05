SAD obećale punu podršku Turskoj nakon iranskih raketnih napada

Američki državni tajnik Marko Rubio razgovarao je u srijedu s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom i obećao punu podršku Vašingtona nakon što su Iranci izvršili raketne napade, saopštio je State Department.

Razgovor je održan dan nakon što su za članove američkog Senata i Zastupničkog doma organizovani povjerljivi brifinzi o situaciji u Iranu, prenosi Reuters.

Prema priopćenju State Departmenta, američki državni tajnik je poručio turskom kolegi da su "napadi na suvereni teritorij Turske neprihvatljivi". U saopštenju se dodaje da je Rubio obećao "punu podršku Sjedinjenih Država".

Turska je ranije u srijedu objavila da je protuzračna obrana NATO-a uništila iranski balistički projektil koji je bio na putu prema turskom zračnom prostoru.