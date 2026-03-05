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RAZGOVOR MINISTARA

SAD obećale punu podršku Turskoj nakon iranskih raketnih napada

Prema priopćenju State Departmenta, američki državni tajnik je poručio turskom kolegi da su "napadi na suvereni teritorij Turske neprihvatljivi"

Rubio i Fidan. AP/Anadolija

M. Až.

5.3.2026

Američki državni tajnik Marko Rubio razgovarao je u srijedu s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom i obećao punu podršku Vašingtona nakon što su Iranci izvršili raketne napade, saopštio je State Department. 

Razgovor je održan dan nakon što su za članove američkog Senata i Zastupničkog doma organizovani povjerljivi brifinzi o situaciji u Iranu, prenosi Reuters.

Prema priopćenju State Departmenta, američki državni tajnik je poručio turskom kolegi da su "napadi na suvereni teritorij Turske neprihvatljivi". U saopštenju se dodaje da je Rubio obećao "punu podršku Sjedinjenih Država".

Turska je ranije u srijedu objavila da je protuzračna obrana NATO-a uništila iranski balistički projektil koji je bio na putu prema turskom zračnom prostoru.

# STATE DEPARTMENT
# SAD
# HAKAN FIDAN
# MARCO RUBIO
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