Hezbolah poslao elitne borce na jug Libana da se bore protiv Izraela

Elitne borce koji se trebaju suočiti sa snagama Izraela na jugu Libana, Hezbolah je rasporedio, vraćajući ih u pograničnu regiju iz koje su se povukli nakon rata 2024. godine, rekla su tri libanska izvora upoznata s raspoređivanjem, piše Reuters.

Pripadnici Hezbolahove sile Radvan (Radwan) dobili su naredbe da se priključe borbi i blokiraju napredovanje izraelskih tenkova, rekli su izvori, navodeći grad Kijam (Khiyam), jedno od nekoliko područja gdje su izraelske trupe navodno napredovale u srijedu, kao primjer.

Hezbolah je u ponedjeljak ušao u rat nakon što su Izrael i SAD izvršili iznenadni napad u subotu na Iran.

Izrael je od tada izvršio snažne napade na jugu Libana i šire, šaljući više trupa preko granice i naređujući Libanoncima da napuste pojas teritorija u pograničnoj regiji, gdje je izraelska vojska zadržala vojnike na nekoliko položaja od rata iz 2024. godine.

Hezbolahov vođa Naim Kasem (Qassem) izjavio je u televizijskom govoru u srijedu da će skupina suzbiti ono što je opisao kao izraelski plan "okupacije i ekspanzije".

- Za nas je ovo egzistencijalna odbrana - rekao je.

Hezbolahovi elitni borci raspoređeni su na jug nakon što je skupina u ponedjeljak otvorila vatru raketama i dronovima, prema izvorima koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

Napustili su taj dio Libana, konkretno područje između rijeke Litani i granice s Izraelom, nakon primirja posredovanog od strane SAD-a u ratu 2024. godine, premjestivši se sjeverno od rijeke, rekli su izvori. Izvori nisu naveli koliko je elitnih snaga raspoređeno. Hezbolahov početni napad u ponedjeljak ispaljen je sjeverno od rijeke Litani, rekao je libanski predsjednik Joseph Aoun.

Hezbolah je ove sedmice objavio nekoliko napada na izraelske tenkove, zajedno s brojnim lansiranjima raketa i dronova prema Izraelu. Izraelski vojni glasnogovornik rekao je u srijedu da vojska "pozicionira trupe nešto dublje" u Liban nego ranije, "kako bi spriječila napade na sjeverne zajednice" u Izraelu.

Nakon primirja iz 2024. godine, koje je zahtijevalo da libanska vojska oduzme sve neovlašteno oružje, počevši od područja južno od Litanija, libanska vojska oduzela je mnoge Hezbolahove skladišta oružja. Hezbolah je rekao da je poštovao primirje južno od Litanija, ali da se ono ne odnosi na ostatak Libana.