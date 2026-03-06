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JAVLJAJU IRANSKI MEDIJI

Čuju se eksplozije kod iranskog nuklearnog postrojenja Natanz

Natanz je poznat po jednom od najvećih iranskih postrojenja za obogaćivanje urana, koje predstavlja ključni dio iranskog nuklearnog programa

Satelitski snimak postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu. Maxar Technologies

M. Až.

6.3.2026

Iranski državni mediji izvijestili su da su se u središnjem dijelu zemlje čule snažne eksplozije u blizini grada Natanza.

Natanz je poznat po jednom od najvećih iranskih postrojenja za obogaćivanje urana, koje predstavlja ključni dio iranskog nuklearnog programa.

To postrojenje već je bilo meta napada tokom 12-dnevnog rata 2025. godine, a napadnuto je i ranije tokom aktualnog sukoba.

Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama ili razmjerima štete. Nuklearni kompleks u Natanzu smatra se jednim od najosjetljivijih objekata iranske infrastrukture, a njegovo stanje pomno prate međunarodne organizacije i sigurnosni analitičari.

# IRAN
# NATANZ
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