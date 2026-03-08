Modžtaba Hamnei je novi ajatolah

Lideri Islamske Republike Iran izabrali su Modžtabu Hamneija (56) za novog vrhovnog vođu Irana, nasljednika svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, objavile su iranske državne agencije.

- Hamneijevo ime kao iranskog vođe će se nastaviti - rekao je član Iranske skupštine stručnjaka, tijela zaduženog za izbor sljedećeg vrhovnog vođe, uoči objavljivanja imena novog vođe.

Ovaj izbor privukao je pažnju svjetske javnosti jer je riječ o najvažnijoj odluci u političkom establišmentu Irana.

Ogromna moć

Iranski vrhovni vođa posjeduje ogromnu moć u pitanjima unutrašnjih poslova, vanjske politike i vođenja rata nakon izraelsko-američkog napada.

Modžtaba Khamnei je tokom napada na kompleks u Teheranu izgubio majku, suprugu i jednu od sestara.

Iako se nikada nije kandidovao na izborima niti obavljao javnu funkciju, decenijama je bio jedna od najuticajnijih figura u užem krugu svog oca.

Bliske veze s IRGC

Njegova moć temelji se primarno na bliskim vezama sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Poznat je po povučenosti iz javnog života, a njegovo ime u unutrašnjoj politici često se povezivalo sa sigurnosnim aparatom i mjerama protiv demonstranata tokom protesta 2009. godine, kao i nedavnih nemira u januaru ove godine.

Njegov otac, Ali Hamnei, ubijen je u američko-izraelskom vazdušnom napadu 28. februara, prvog dana rata koji se proširio regionom protekle sedmice.

SAD i Izrael su u nedjelju izveli nove vazdušne napade na stratešku infrastrukturu u Teheranu i okolini, uključujući skladišta nafte i postrojenja za rafiniranje, dok su izraelske snage proširile svoje operacije i van Irana.

Veliki požari prijavljeni su na nekoliko lokacija za skladištenje goriva u Teheranu, što je dovelo do gustog dima nad iranskom prijestolnicom.