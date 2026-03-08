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NASLIJEDIO OCA

Modžtaba Hamnei je novi ajatolah

Ovaj izbor privukao je pažnju svjetske javnosti jer je riječ o najvažnijoj odluci u političkom establišmentu Irana

Modžtaba Hamnei. AP

M. Až.

8.3.2026

Lideri Islamske Republike Iran izabrali su Modžtabu Hamneija (56) za novog vrhovnog vođu Irana, nasljednika svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, objavile su iranske državne agencije.

- Hamneijevo ime kao iranskog vođe će se nastaviti - rekao je član Iranske skupštine stručnjaka, tijela zaduženog za izbor sljedećeg vrhovnog vođe, uoči objavljivanja imena novog vođe.

Ovaj izbor privukao je pažnju svjetske javnosti jer je riječ o najvažnijoj odluci u političkom establišmentu Irana.

Ogromna moć

Iranski vrhovni vođa posjeduje ogromnu moć u pitanjima unutrašnjih poslova, vanjske politike i vođenja rata nakon izraelsko-američkog napada.

Modžtaba Khamnei je tokom napada na kompleks u Teheranu izgubio majku, suprugu i jednu od sestara.

Iako se nikada nije kandidovao na izborima niti obavljao javnu funkciju, decenijama je bio jedna od najuticajnijih figura u užem krugu svog oca.

Bliske veze s IRGC

Njegova moć temelji se primarno na bliskim vezama sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Poznat je po povučenosti iz javnog života, a njegovo ime u unutrašnjoj politici često se povezivalo sa sigurnosnim aparatom i mjerama protiv demonstranata tokom protesta 2009. godine, kao i nedavnih nemira u januaru ove godine.

Njegov otac, Ali Hamnei, ubijen je u američko-izraelskom vazdušnom napadu 28. februara, prvog dana rata koji se proširio regionom protekle sedmice.

SAD i Izrael su u nedjelju izveli nove vazdušne napade na stratešku infrastrukturu u Teheranu i okolini, uključujući skladišta nafte i postrojenja za rafiniranje, dok su izraelske snage proširile svoje operacije i van Irana.

Veliki požari prijavljeni su na nekoliko lokacija za skladištenje goriva u Teheranu, što je dovelo do gustog dima nad iranskom prijestolnicom.

# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
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