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ZBOG BLOKADE ZALJEVA

Iran prijeti Trampu eliminacijom

. Pazite da sami ne budete eliminirani, napisao je Larijani

Ali Larijani. Platforma X

Z. V.

10.3.2026

Glavni sekretar Vijeće za nacionalnu sigurnost Irana, Ali Laridžani, uputio je ozbiljnu prijetnju američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) kao odgovor na Trampove prijetnje Iranu zbog blokade Hormuškog zaljeva. Jučer je Tramp izjavio da bi napao Iran "dvadeset puta snažnije“ ako Teheran zaustavi trgovinu tim važnim pomorskim putem u Perzijskom zaljevu.

Ali Larijani, koji je bio savjetnik ubijenog vrhovnog vođe Irana, odgovorio je danas putem društvene mreže X. 

- Požrtvovani iranski narod ne boji se vaših praznih prijetnji. Ni oni moćniji od vas nisu uspjeli uništiti Iran. Pazite da sami ne budete eliminirani - napisao je Larijani. 

Hormuški zaljev, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, skoro je potpuno zatvoren nakon što je Iran zaprijetio napadom na svako plovilo koje pokuša proći, što je izazvalo nagli rast cijena nafte i plina.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# ALI LARIJANI
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