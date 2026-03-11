Snažne eksplozije u blizini američke ambasade u Iraku

Snažna eksplozija odjeknula je u blizini američke ambasade u Erbilu na sjeveru Iraka, nakon što su sistemi protuzračne odbrane presreli i uništili dron samoubicu koji je ciljao to područje. Lokalni mediji javljaju da je aktiviranje protuzračne odbrane i neutralizacija letjelice izazvala jaku detonaciju, piše agencija Anadolija (AA).

Istovremeno s incidentom u Erbilu, sistemi protuzračne odbrane aktivirani su i na području Sorana, gdje su uništena još dva drona samoubice. Eksplozije i djelovanje protuzračne odbrane postali su gotovo svakodnevna pojava u Erbilu otkako je Iran započeo s uzvratnim napadima kao odgovorom na udare SAD i Izraela.

Ovo je samo posljednji u nizu sličnih događaja. U ponedjeljak su ostaci jednog od tri drona oborena iznad Erbila pali u blizini ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministarstvo vanjskih poslova UAE osudilo je taj incident te poručilo da najoštrije osuđuje napad.

Prema službenim podacima, regionalna vlada Kurdistana od početka eskalacije zabilježila je 210 napada dronovima, od kojih je 177 bilo usmjereno na Erbil.

Do jačanja napetosti u regiji došlo je nakon što su Izrael i SAD 28. februara pokrenuli zajednički napad na Iran, u kojem je poginulo više od 1.200 ljudi, a ranjeno ih je više od 10.000. Iran je na to uzvratio napadima bespilotnim letjelicama i projektilima, ciljajući američke vojne objekte širom regije te nekoliko izraelskih gradova.