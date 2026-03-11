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JASAN STAV

Meloni: Italija neće ulaziti u rat protiv Irana

Američku i izraelsku intervenciju protiv iranskog režima moramo smjestiti u kontekst krize međunarodnog sistema - kazala Meloni

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D. H.

11.3.2026

Pod pritiskom javnosti, stav talijanske premijerke Giorgie Meloni o američko-izraelskom ratu protiv Irana postao je odlučniji, prenosi The Guardian.

Govoreći u srijedu u Senatu, Meloni je rekla da se Iranu ne smije dopustiti da nabavi nuklearno oružje, ali je istodobno izjavila da su Izrael i Sjedinjene Države djelovali izvan okvira međunarodnog prava. Naglasila je da Italija nije u ratu i da u njega neće ulaziti.

"Američku i izraelsku intervenciju protiv iranskog režima moramo smjestiti u kontekst krize međunarodnog sistema - u kojem prijetnje postaju sve alarmantnije, a jednostrane intervencije izvan okvira međunarodnog prava se množe", rekla je.

# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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