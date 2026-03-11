Meloni: Italija neće ulaziti u rat protiv Irana

Pod pritiskom javnosti, stav talijanske premijerke Giorgie Meloni o američko-izraelskom ratu protiv Irana postao je odlučniji, prenosi The Guardian.

Govoreći u srijedu u Senatu, Meloni je rekla da se Iranu ne smije dopustiti da nabavi nuklearno oružje, ali je istodobno izjavila da su Izrael i Sjedinjene Države djelovali izvan okvira međunarodnog prava. Naglasila je da Italija nije u ratu i da u njega neće ulaziti.

"Američku i izraelsku intervenciju protiv iranskog režima moramo smjestiti u kontekst krize međunarodnog sistema - u kojem prijetnje postaju sve alarmantnije, a jednostrane intervencije izvan okvira međunarodnog prava se množe", rekla je.