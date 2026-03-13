Muškarac optužen zbog snimanja napada u Dubaiju

Muškarac iz Velike Britanije je na spisku među 20 osoba koje su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima optužene prema zakonima o cyber kriminalu zbog snimanja i objavljivanja materijala vezanog za iranske napade na zemlju.

Guardian navodi da se radi o turisti koji je posjećivao Dubai, a optužen je prema zakonu koji zabranjuje dijeljenje materijala koji bi mogao ugroziti javnu sigurnost.

Privukao pažnju

Slučaj je istakla organizacija Detained in Dubai koja pruža pravnu pomoć pojedincima u UAE.

Iako ograničenja snimanja napada tokom sukoba nisu neobična u svijetu, slučaj je privukao pažnju zbog reputacije UAE kao magnet za influensere čiji život zavisi od stalnog snimanja i objavljivanja.

Uprkos zakonu, snimci nedavnih iranskih napada su široko rašireni na društvenim mrežama.

Radha Stirling, direktorica organizacije Detained in Dubai, rekla je da je neimenovani muškarac iz Londona optužen zajedno sa još 20 osoba nakon što je policija na njegovom telefonu pronašla video iranskog raketnog napada u Dubaiju, iako je navodno odmah obrisao video kada mu je to naređeno.

Krivične prijave

Prema zvaničnom sažetku slučaja, optuženi su navodno koristili informacijski mrežni ili IT alat za emitiranje, objavljivanje, ponovnu objavu ili širenje lažnih vijesti, glasina ili provokativne propagande koja može podstaći javno mnijenje ili narušiti javnu sigurnost.

- Optužbe zvuče izuzetno nejasno, ali ozbiljno na papiru. U stvarnosti, navodno djelo moglo bi biti nešto jednostavno poput dijeljenja ili komentarisanja videa koji je već u opticaju na internetu - rekla je Stirling u izjavi.

Prema zakonima UAE o cyber-kriminalu, osoba koja originalno objavi sadržaj može biti optužena, ali isto tako i svako ko ga preoblikuje, ponovo objavi ili komentariše.

Jedan video može brzo dovesti do toga da desetine ljudi budu krivično prijavljene. Kazne u takvim slučajevima mogu biti do dvije godine zatvora, novčana kazna od oko 4.600 do 47.000 eura ili oboje.

Strani državljani, osim toga, mogu biti protjerani iz zemlje nakon presude.