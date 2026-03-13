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EVROPSKA DIPLOMATIJA

Kaja Kalas: "SAD žele podijeliti Evropu"

Prema njenim riječima, Vašington želi da Evropa po pitanju sigurnosti ostane ovisna o Americi

Kaja Kalas. AP

Dž. R.

13.3.2026

Kaja Kallas, šefica evropske diplomatije izjavila je da SAD žele podijeliti Evropu kako bi spriječile da postane njihov konkurent. U intervjuu objavljenom u četvrtak Kallas je optužila SAD da pokušava "zabiti klin" između evropskih saveznika po pitanjima poput trgovine i odnosa s Kinom, prenosi Reuters.

- Sjedinjene Države žele podijeliti Evropu. Žele se pobrinuti da Evropa ne bude jedinstvena, jer je ujedinjena Evropa jaka Evropa, a jaka Evropa je konkurent SAD - rekla je Kalas.

Dodala je da SAD također nastoji potkopati evropske napore u izgradnji vlastitih odbrambenih sposobnosti. Prema njenim riječima, Vašington želi da Evropa po pitanju sigurnosti ostane ovisna o Americi.

Izjave šefice evropske diplomatije dolaze u vrijeme rastućih napetosti između SAD i dijela evropskih zemalja oko trgovine, izdvajanja za odbranu i odnosa s Kinom. Američka administracija opetovano je izražavala zabrinutost zbog ovisnosti Evrope o ruskim energentima i njezinih trgovinskih veza s Kinom te je pozivala evropske saveznike da se čvršće usklade s vanjskopolitičkim ciljevima Vašingtona.

# EVROPA
# SAD
# KAJA KALLAS
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