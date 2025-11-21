Kalas: U mirovnom planu za Ukrajinu mora učestvovati Evropa

Najviši evropski diplomati oglasili su se nakon pojave izvještaja o američko-ruskom planu koji ide u prilog interesima Kremlja. Kazali su da Evropa mora biti uključena u svaki pokušaj posredovanja u miru između Ukrajine i Rusije.
Šefica evropske vanjske politike, Kaja Kallas, pozdravila je sve "značajne napore" da se okonča rat, ali je rekla da je za bilo kakav plan neophodan doprinos Ukrajine i Evrope.
- Vladimir Putin može odmah okončati ovaj rat ako jednostavno prestane bombardovati civile i ubijati ljude. Ali nismo vidjeli nikakve ustupke s ruske strane. Pozdravljamo sve značajne napore da se rat završi, ali, kao što smo ranije rekli, mir mora biti pravedan i trajan. To također znači da se Ukrajinci, ali i Evropljani, slažu s tim - rekla je ona novinarima.
Ministri vanjskih poslova zemalja EU bili su smireni i jedinstveni u vezi s najnovijim planom, rekla je Kallas nakon sastanka.
- Već smo ovo vidjeli ranije i različiti mirovni planovi ne mogu funkcionisati ako se Evropljani i Ukrajinci s tim ne slažu - dodala je Kallas.
Naglasila je da će EU nastaviti raditi na sankcijama kako bi pojačala pritisak na Rusiju.
- EU ima vrlo jasan plan u dvije tačke: prvo, oslabiti Rusiju; drugo, podržati Ukrajinu - rekla je Kallas.
Njemački ministar vanjskih poslova, Johann Wadephul, iznio je sličan stav.
- Svi pregovori o prekidu vatre i o daljem mirnom razvoju Ukrajine mogu se voditi samo uz Ukrajinu. A Evropa će morati biti uključena - rekao je on.
Nacrt američko-ruskog mirovnog plana, koji se pojavio u medijskim izvještajima u srijedu, zahtijevao bi da Ukrajina preda teritoriju i prepusti Rusiji neviđenu kontrolu nad svojom političkom i vojnom suverenošću.
Plan se pojavio nakon masivnog ruskog napada dronovima i vojnim projektilima na zapadnu Ukrajinu, u kojem je poginulo najmanje 26 ljudi, a više od 100 povrijeđeno u svojim stanovima.
Jean-Noël Barrot, francuski ministar vanjskih poslova, rekao je da mir ne može značiti kapitulaciju.
- Princip mira mora započeti prekidom vatre na liniji kontakta, što će omogućiti otvaranje razgovora o pitanjima teritorija i sigurnosnih garancija. To smo uvijek govorili, to je uvijek govorila i Ukrajina. Ali ono što danas vidimo jeste da su Rusija i Vladimir Putin prepreka miru - rekao je Barrot.
Poljski ministar vanjskih poslova, Radosław Sikorski, koji je trebao informisati svoje kolege o sabotažnom napadu na željezničku mrežu Poljske ove sedmice, rekao je da su mirovni pregovori dobrodošli, ali da je "Evropa glavni igrač".
- Mi smo glavni podržavalac Ukrajine i, naravno, u pitanju je evropska sigurnost. Dakle, očekujemo da budemo konsultovani. Nadam se da neće žrtva biti ta kojoj će se ograničiti sposobnost da se brani, već agresor čiji bi agresivni potencijal trebao biti ograničen - dodao je.