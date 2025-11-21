Kalas: U mirovnom planu za Ukrajinu mora učestvovati Evropa

Najviši evropski diplomati oglasili su se nakon pojave izvještaja o američko-ruskom planu koji ide u prilog interesima Kremlja. Kazali su da Evropa mora biti uključena u svaki pokušaj posredovanja u miru između Ukrajine i Rusije. Šefica evropske vanjske politike, Kaja Kallas, pozdravila je sve "značajne napore" da se okonča rat, ali je rekla da je za bilo kakav plan neophodan doprinos Ukrajine i Evrope. - Vladimir Putin može odmah okončati ovaj rat ako jednostavno prestane bombardovati civile i ubijati ljude. Ali nismo vidjeli nikakve ustupke s ruske strane. Pozdravljamo sve značajne napore da se rat završi, ali, kao što smo ranije rekli, mir mora biti pravedan i trajan. To također znači da se Ukrajinci, ali i Evropljani, slažu s tim - rekla je ona novinarima.

Ministri vanjskih poslova zemalja EU bili su smireni i jedinstveni u vezi s najnovijim planom, rekla je Kallas nakon sastanka. - Već smo ovo vidjeli ranije i različiti mirovni planovi ne mogu funkcionisati ako se Evropljani i Ukrajinci s tim ne slažu - dodala je Kallas. Naglasila je da će EU nastaviti raditi na sankcijama kako bi pojačala pritisak na Rusiju. - EU ima vrlo jasan plan u dvije tačke: prvo, oslabiti Rusiju; drugo, podržati Ukrajinu - rekla je Kallas. Njemački ministar vanjskih poslova, Johann Wadephul, iznio je sličan stav. - Svi pregovori o prekidu vatre i o daljem mirnom razvoju Ukrajine mogu se voditi samo uz Ukrajinu. A Evropa će morati biti uključena - rekao je on. Nacrt američko-ruskog mirovnog plana, koji se pojavio u medijskim izvještajima u srijedu, zahtijevao bi da Ukrajina preda teritoriju i prepusti Rusiji neviđenu kontrolu nad svojom političkom i vojnom suverenošću.