Turski brod prošao blokadu u Hormuškom moreuzu

Ministar prometa i infrastrukture Turske Abdulkadir Uraloglu kazao je kako je jedan turski brod uspio proći kroz blokadu u Hormuškom moreuzu.

Obraćajući se novinarima Uraloglu je izjavio kako je brod dobio dozvolu za prolazak jer je koristio iransku luku.

- Imali smo 15 brodova. Dobili smo dozvolu da prođemo jednim od njih jer koristi iransku luku. Proglasili smo najviši nivo sigurnosti tamo. U stalnom smo kontaktu s brodovima u turskom vlasništvu i našim Glavnim centrom za traganje i spašavanje. Naravno, znate važnost Hormuškog moreuza u svjetskoj trgovini, energetici i tačkama snabdijevanja. Ako pogledamo broj brodova, 14 brodova u turskom vlasništvu je još uvijek tamo, ali kada to saberemo, mogu reći da se u Hormuškom moreuzu još uvijek nalazi 800 brodova različitih klasa - ističe ministar.

Također, naveo je i kako su u Hormuzu "zaglavljeni" i kruzeri.

- Šest kruzera, zajedno sa svojim putnicima, još uvijek čeka tamo. Kao što sam ranije spomenuo, imali smo 15 brodova. Prošli smo pored jednog od njih nakon što smo dobili dozvolu od iranskih vlasti jer koristi iransku luku. Pokušavamo ostati u kontaktu s iranskom stranom. Naši brodovi koji čekaju trenutno nemaju nikakvih problema - poručio je.

Također, rekao je i kako je Turska značajno smanjila broj letova za Bliski istok.

- Prije početka sukoba smanjili smo letove za Iran. Letovi za Irak, Jordan, Libanon i Siriju su također obustavljeni. Aerodromi koje smo najlakše koristili bili su Rijad, Džeda, Medina i Muskat, mogli smo ih aktivnije koristiti. Tokom ovog perioda, nakon napada dronom na aerodrom u Nahčivanu, dva azerbejdžanska aviona sletjela su u Igdir. Odatle smo ih sigurno poslali u Nahčivan - naveo je ministar.