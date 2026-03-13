Izvedeno gotovo 9000 napada na Iran i Hezbollah

Izraelske odbrambene snage (IDF – Israel Defense Forces) objavile su najnovije podatke o vojnim operacijama protiv Irana i Hezbolaha, prema kojima je do sada izvedeno skoro 9000 napada.

Prema informacijama IDF-a, Izrael je u posljednje dvije sedmice izveo oko 7600 napada na ciljeve u Iranu. Od toga je približno 4700 udara bilo usmjereno na iranski raketni program, a više od 2000 protiv „stožera i imovine“. Izraelske zračne snage također su, kako se navodi, obavile više od 380 letova u iranskom zračnom prostoru.

IDF je izvijestio i o više od 1100 napada na Hezbollah u Libanu, gdje djeluje ta militantna skupina koju podržava Iran. Izraelska vojska tvrdi da je u tim napadima ubijeno više od 380 Hezbollahovih „terorista“. Mete u Libanonu uključivale su oko 190 ciljeva povezanih sa snagama Radwana, više od 200 raketnih položaja i lansera, oko 35 zapovjednih i kontrolnih centara te približno 80 višekatnica koje je organizacija koristila.

S druge strane, Liban je u više navrata optužio Izrael za napade na civilnu infrastrukturu, navodeći kao primjer i jučerašnji napad na sveučilišni kampus u Bejrutu, u kojem su poginule dvije osobe.