UN traži 308 miliona dolara pomoći za Liban

Ujedinjene nacije zatražile su 308 miliona dolara pomoći za Liban kako bi se zemlja mogla nositi s humanitarnim posljedicama rata, u kojem je više od 800.000 stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove.

Generalni sekretar Antonio Gutereš (Antonio Guterres) poručio je iz Bejruta da riječi solidarnosti moraju biti praćene konkretnim djelovanjem. Tom prilikom najavio je pokretanje kampanje za prikupljanje međunarodne pomoći.

Eskalacija sukoba

Sukobi su eskalirali nakon što je Izrael prošle sedmice pokrenuo ofanzivu protiv Hezbolaha (Hezbollah), libanske militantne grupe koju podržava Iran. Ta organizacija je 2. marta otvorila vatru na Izrael, navodeći da time osvećuje ubistvo iranskog vrhovnog vođe.

Hezbolah je nastavio svakodnevne raketne i napade dronovima, dok je Izrael proširio kopnene operacije i zračne udare. Izraelske snage bombardovale su i dijelove Bejruta, kao i druga područja Libana. Prema dostupnim podacima, u napadima je poginulo gotovo 700 ljudi, dok je više od 800.000 stanovnika raseljeno nakon upozorenja izraelske vojske da napuste svoje domove.

Nedostatak sredstava

Humanitarne organizacije upozoravaju da su zbog nedostatka sredstava već morale ograničiti distribuciju pomoći. Zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu Karl Skau (Carl Skau) rekao je da se pomoć trenutno usmjerava samo onima koji su na ivici gladi.

- S porastom potreba moraju rasti i resursi. Oni se nikako ne smiju smanjivati - rekao je Skau za Reuters.

Humanitarne organizacije također upozoravaju da globalne krize dodatno otežavaju reakciju međunarodne zajednice u Libanonu, koji se već godinama suočava s teškom ekonomskom situacijom. Zemlju su prethodno pogodili ekonomski kolaps 2019. godine, razorna eksplozija u luci u Bejrutu 2020. te sukobi između Izraela i Hezbolaha 2024. godine.

25 posto potrebnih sredstava

Agencija UN-a za izbjeglice UNHCR ranije je saopćila da je za programe pomoći u Liban u 2025. godini dobila tek 25 posto potrebnih sredstava, zbog čega su pojedini programi novčane pomoći već smanjeni.

Direktor organizacije Solidarites International (Solidarites International) za Liban Danijel Regaci (Daniele Regazzi) upozorio je da bi, ukoliko uskoro ne stigne nova finansijska pomoć, sredstva koja su trenutno dostupna mogla biti potrošena već u narednim sedmicama.