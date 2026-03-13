Vođa Hezbolaha: Nećemo dopustiti neprijatelju da nas uništi

Vođa proiranskog Hezbolaha, Naim Kasem, izjavio je da je njegova organizacija spremna za dugotrajni sukob s Izraelom te da se ne boji prijetnji koje dolaze od neprijatelja.

U obraćanju koje je emitirano na libanonskoj televiziji, Kasem je opisao trenutni rat kao “egzistencijalnu borbu”

- Nećemo dati neprijatelju sredstva da postigne cilj da nas potpuno uništi - naglasio je.

On je također pozvao libansku vladu da prestane praviti ustupke neprijatelju bez ikakve koristi za svoju zemlju i da preispita svoje nedavne odluke, što se odnosi na zabranu vojnih aktivnosti Hezbolaha.

Kasem je dodao da su prijetnje atentatom na njega “bezvrijedne”.

- Pripremili smo se za dugotrajno sučeljavanje i neprijatelj će biti iznenađen na terenu - jasno je poručio.

Izrael je pokrenuo ofanzivu protiv Hezbolaha, kojeg podržava Iran, nakon što je 2. marta proiranska skupina u Libanu otvorila vatru kao odmazdu za ubistvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog sukoba s Iranom.