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JASAN ODGOVOR

Vođa Hezbolaha: Nećemo dopustiti neprijatelju da nas uništi

Naim Kasem upozorava na dugotrajni sukob s Izraelom i odbacuje prijetnje

Naim Kasem. Platforma X

B. A.

13.3.2026

Vođa proiranskog Hezbolaha, Naim Kasem, izjavio je da je njegova organizacija spremna za dugotrajni sukob s Izraelom te da se ne boji prijetnji koje dolaze od neprijatelja.

U obraćanju koje je emitirano na libanonskoj televiziji, Kasem je opisao trenutni rat kao “egzistencijalnu borbu”

- Nećemo dati neprijatelju sredstva da postigne cilj da nas potpuno uništi - naglasio je.

On je također pozvao libansku vladu da prestane praviti ustupke neprijatelju bez ikakve koristi za svoju zemlju i da preispita svoje nedavne odluke, što se odnosi na zabranu vojnih aktivnosti Hezbolaha.

Kasem je dodao da su prijetnje atentatom na njega “bezvrijedne”.

- Pripremili smo se za dugotrajno sučeljavanje i neprijatelj će biti iznenađen na terenu - jasno je poručio.

Izrael je pokrenuo ofanzivu protiv Hezbolaha, kojeg podržava Iran, nakon što je 2. marta proiranska skupina u Libanu otvorila vatru kao odmazdu za ubistvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog sukoba s Iranom.

# JASAN ODGOVOR
# NAIM KASEM
# VOĐA HEZBOLAHA
# PRIJETNJE ATENTATOM
# DUGOTRAJNI SUKOB
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