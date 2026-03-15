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PLANIRANJE

Dafi: Spremamo plan za otvaranje Hormuškog moreuza

SAD priprema pratnju brodova kroz tjesnac

Hormuški moreuz. Screenshot / Al Jazeera

B. A.

15.3.2026

Američki ministar prometa Sin Dafi (Sean Duffy) izjavio je da Sjedinjene Američke Države pripremaju plan državnog osiguranja kako bi pomogle brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) planira pratnju tankera kroz ovaj ključni pomorski koridor.

- Mislim da ćete vidjeti situaciju u kojoj ćemo osigurati brodove kroz Hormuški tjesnac - rekao je Dafi za Fox News, dodajući da će u plan biti uključene i partnerske zemlje.

Dafi je kazao da je dio plana vezan za osiguranje brodova već spreman, dok američka vojska procjenjuje sigurnosne uvjete za početak pratnje.

- Može biti za dan, može biti za sedmicu - dodao je.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za tanker promet od eskalacije borbi prije dvije sedmice. Napadi na pomorsku infrastrukturu i prijetnje minama izazvali su porast cijena nafte i poremećaje na energetskim tržištima.

# SAD
# RATNI SUKOBI
# BLISKI ISTOK
# HORMUŠKI MOREUZ
# SEAN DUFFY
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