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NA DANAŠNJI DAN

Jan Ingemar Stenmark, skijaška legenda, slavi 70. rođendan

Danas je srijeda, 18. mart/ožujak 2026. godine, do kraja godine preostalo je još 288 dana

Jan Ingemar Stenmark. Amazon.com

I. P.

18.3.2026

Na današnji dan 1956. godine, rođen je Jan Ingemar Stenmark, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih alpskih skijaša u historiji, a proglašen je i najboljim švedskim sportistom svih vremena.

Pobijedio je na više utrka Svjetskog kupa nego bilo koji drugi skijaš - ukupno 86 puta, a prvi sljedeći je Herman Majer (Hermann Maier) s 54 pobjede. U anale skijanja ostala je upisana nevjerovatna utrka veleslaloma u slovačkoj Jasni 1979. godine, kada je Stenmark pobijedio razlikom od 4,06 sekundi ispred drugoplasiranog. Učestvovao je i na tri olimpijade.

Osim sjajnih sportskih postignuća, Stenmark je bio posebno cijenjen zbog mirnog karaktera i nekonfliktnog džentlmentskog držanja. U skijanju je ostavio dubok trag i utjecaj na generacije alpskih skijaša i trenera, jer je njegovo demonstriranje takozvane prijestupne skijaške tehnike dovedeno gotovo do savršenstva.

Stefan Malarme. Wordpress.com

Rođen francuski pisac Stefan Malarme, preteča simbolista

1842. - Rođen francuski pisac Stefan Malarme (Stephane Mallarme), preteča simbolista, čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Znatno je utjecao na francusku poeziju. Najpoznatija djela: "Popodne jednog fauna" i "Pjesme i proza".

1844. - Ruski kompozitor i dirigent Nikolaj Andrejevič Rimski Korsakov, član kompozitorske grupe "Velika petorica", rođen je na današnji dan. Napisao je "Principe orkestracije", standardni priručnik na svim muzičkim akademijama u svijetu. Djela: opere "Zlatni pijetao", "Snjeguročka", "Carska nevjesta", simfonijske kompozicije "Šeherezada", "Španski kapričo"…

1858. - Rođen njemački inžinjer Rudolf Dizel (Rudolf Diesel) koji je 1893. konstruirao prvi motor s unutrašnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja. Motor je po njemu dobio ime - dizel-motor.

1959. – Rođen Lik Pol Moris Beson (Luc Paul Maurice Besson), francuski filmski režiser, scenarist i producent. Najpoznatiji filmovi: “Posljednja bitka”, „Veliko plavetnilo”, „Nikita”, “Peti element”, „Jovana Orleanka”, „Distrikt 13”, „Artur 3: Rat dva svijeta”, „Malavita”, „Lusi”, „Valerijan i carstvo hiljadu planeta”, “Ana”… 

Vanesa Lin Vilijams. Atlantico.net

Vanesa Lin Vilijams, američka glumica, pjevačica i manekenka, slavi 63. rođendan

1963. - Vanesa Lin Vilijams (Vanessa Lynn Williams), američka glumica, pjevačica i manekenka, slavi 63. rođendan. Najpoznatija je po ulozi Vilhelmine Slejter (Wilhelmina Slater) u TV seriji „Ružna Betty“, te kao Rene Filmor-Džons (Renee Filmore-Jones) u 7. sezoni serije "Očajne domaćice".

1970. - Rođena Dejna Elejn Ovens (Dana Elaine Owens), poznatija kao Kvin Latifa (Queen Latifah), američka muzičarka, glumica, autorica pjesama, model i filmska producentkinja. Karijeru je počela 1989. godine, kada je objavljen njen prvi album „All Hail the Queen“. Njena pesma „U.N.I.T.Y.“ iz 1993. godine posvećena je pružanju podrške ženama i njihovim ljudskim pravima za koju je dobila Gremi. Uporedo je razvijala i svoju glumačku karijeru. Najznačajnije uloge zabilježila je u filmovima „Čikago“, „Raspad sistema“, „Taksi“, „Posljednji provod“ i „Lak za kosu“. Također je pozajmljivala glasove junacima serijala „Ledeno doba“.

1980. - Umro njemački filozof Erih From (Erich Fromm), koji je, oživljavajući humanističku tradiciju marksizma, pokušao da je primijeni na sociološko-psihološke probleme. Kritički je tumačio Sigmunda Frojda (Freud) i analizirao uzroke ljudskog samootuđenja. Emigrirao je iz Njemačke pred nacizmom. Djela: "Bjekstvo od slobode", "Čovjek za sebe", "Zdravo društvo", "Vještina voljeti", "Zen-budizam i psihoanaliza", "Anatomija ljudske destruktivnosti", "Misija Zigmunda Frojda", "Marksova koncepcija čovjeka", "Čovjekovo srce", "Bit ćete kao bogovi".

1994. - Službeno potvrđen Vašingtonski sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nekoliko dana prije, tačnije 2. marta 1994., u Vašingtonu je, u prisustvu predsjednika SAD Bila Klintona (Bill Clinton), potpisan preliminarni sporazum o bošnjačko-hrvatskoj federaciji u BiH, koja je kasnije, Dejtonskim sporazumom, postala jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Vašingtonski sporazum potpisali su tadašnji bosanskohercegovački premijer Haris Silajdžić i hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić te Krešimir Zubak, predsjednik tzv. Herceg-Bosne. Dogovoreno je primirje između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH). Također je ukinuta tzv. Herceg-Bosna te dogovoren kantonalni ustroj teritorija pod kontrolom ARBiH i HVO-a, odnosno dogovorena je Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH).

2008. - Preminuo Živojin Žika Milenković, jedan od najboljih srbijanskih i regionalnih glumaca. Glumačku karijeru počeo je u Niškom narodnom pozorištu. Kasnije je prešao u Beogradsko dramsko pozorište, gdje je glumio do penzionisanja. Jedno vrijeme u Nišu je bio profesor književnosti. Glumio je u više od 30 filmova, više od 300 televizijskih emisija (drame i serije) i gotovo 150 pozorišnih predstava.

Artur Klark. Wikipedia.org

Umro književnik Artur Klark, autor knjige "2001: Odiseja u svemiru"

2008. - Umro britanski književnik Artur Klark, jedan od velike trojice pisaca naučne fantastike - druga dvojica su Isak Asimov (Isaac) i Robert A. Hajnlajn (Heinlein). Autor je više od stotinu knjiga o nauci, budućnosti i svemiru, među kojima i romana "2001: Odiseja u svemiru”, prema kojem je, 1968. godine, Stenli Kabrik (Stanley Kubrick) snimio istoimeni film koji je postao klasik svog žanra. Prema želji Klarka, na njegovom grobu stoji epitaf: "Ovdje leži čovjek koji nikada nije odrastao, ali nije ni prestajao odrastati".

2017. - Preminuo Čak Beri (Chuck Berry), američki gitarist, pjevač i kantautor. Jedan od pionira rokenrola. S pjesmama „Maybellene“, „Roll Over Beethoven“, „Rock and Roll Music“ i „Johnny B. Goode“ Čak Beri je razvio i uveo ritam i bluz u glavne elemente rokenrola, s tekstovima koji se fokusiraju na tinejdžerski život i korištenje gitarskog sola napravio je veliki utjecaj na kasniju rok muziku. 

# HISTORIJA
# GLUMICA
# SKIJAŠ
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
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