Jan Ingemar Stenmark, skijaška legenda, slavi 70. rođendan

Na današnji dan 1956. godine, rođen je Jan Ingemar Stenmark, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih alpskih skijaša u historiji, a proglašen je i najboljim švedskim sportistom svih vremena. Pobijedio je na više utrka Svjetskog kupa nego bilo koji drugi skijaš - ukupno 86 puta, a prvi sljedeći je Herman Majer (Hermann Maier) s 54 pobjede. U anale skijanja ostala je upisana nevjerovatna utrka veleslaloma u slovačkoj Jasni 1979. godine, kada je Stenmark pobijedio razlikom od 4,06 sekundi ispred drugoplasiranog. Učestvovao je i na tri olimpijade. Osim sjajnih sportskih postignuća, Stenmark je bio posebno cijenjen zbog mirnog karaktera i nekonfliktnog džentlmentskog držanja. U skijanju je ostavio dubok trag i utjecaj na generacije alpskih skijaša i trenera, jer je njegovo demonstriranje takozvane prijestupne skijaške tehnike dovedeno gotovo do savršenstva.

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Rođen francuski pisac Stefan Malarme, preteča simbolista 1842. - Rođen francuski pisac Stefan Malarme (Stephane Mallarme), preteča simbolista, čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Znatno je utjecao na francusku poeziju. Najpoznatija djela: "Popodne jednog fauna" i "Pjesme i proza". 1844. - Ruski kompozitor i dirigent Nikolaj Andrejevič Rimski Korsakov, član kompozitorske grupe "Velika petorica", rođen je na današnji dan. Napisao je "Principe orkestracije", standardni priručnik na svim muzičkim akademijama u svijetu. Djela: opere "Zlatni pijetao", "Snjeguročka", "Carska nevjesta", simfonijske kompozicije "Šeherezada", "Španski kapričo"… 1858. - Rođen njemački inžinjer Rudolf Dizel (Rudolf Diesel) koji je 1893. konstruirao prvi motor s unutrašnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja. Motor je po njemu dobio ime - dizel-motor. 1959. – Rođen Lik Pol Moris Beson (Luc Paul Maurice Besson), francuski filmski režiser, scenarist i producent. Najpoznatiji filmovi: “Posljednja bitka”, „Veliko plavetnilo”, „Nikita”, “Peti element”, „Jovana Orleanka”, „Distrikt 13”, „Artur 3: Rat dva svijeta”, „Malavita”, „Lusi”, „Valerijan i carstvo hiljadu planeta”, “Ana”…

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Vanesa Lin Vilijams, američka glumica, pjevačica i manekenka, slavi 63. rođendan 1963. - Vanesa Lin Vilijams (Vanessa Lynn Williams), američka glumica, pjevačica i manekenka, slavi 63. rođendan. Najpoznatija je po ulozi Vilhelmine Slejter (Wilhelmina Slater) u TV seriji „Ružna Betty“, te kao Rene Filmor-Džons (Renee Filmore-Jones) u 7. sezoni serije "Očajne domaćice". 1970. - Rođena Dejna Elejn Ovens (Dana Elaine Owens), poznatija kao Kvin Latifa (Queen Latifah), američka muzičarka, glumica, autorica pjesama, model i filmska producentkinja. Karijeru je počela 1989. godine, kada je objavljen njen prvi album „All Hail the Queen“. Njena pesma „U.N.I.T.Y.“ iz 1993. godine posvećena je pružanju podrške ženama i njihovim ljudskim pravima za koju je dobila Gremi. Uporedo je razvijala i svoju glumačku karijeru. Najznačajnije uloge zabilježila je u filmovima „Čikago“, „Raspad sistema“, „Taksi“, „Posljednji provod“ i „Lak za kosu“. Također je pozajmljivala glasove junacima serijala „Ledeno doba“. 1980. - Umro njemački filozof Erih From (Erich Fromm), koji je, oživljavajući humanističku tradiciju marksizma, pokušao da je primijeni na sociološko-psihološke probleme. Kritički je tumačio Sigmunda Frojda (Freud) i analizirao uzroke ljudskog samootuđenja. Emigrirao je iz Njemačke pred nacizmom. Djela: "Bjekstvo od slobode", "Čovjek za sebe", "Zdravo društvo", "Vještina voljeti", "Zen-budizam i psihoanaliza", "Anatomija ljudske destruktivnosti", "Misija Zigmunda Frojda", "Marksova koncepcija čovjeka", "Čovjekovo srce", "Bit ćete kao bogovi". 1994. - Službeno potvrđen Vašingtonski sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nekoliko dana prije, tačnije 2. marta 1994., u Vašingtonu je, u prisustvu predsjednika SAD Bila Klintona (Bill Clinton), potpisan preliminarni sporazum o bošnjačko-hrvatskoj federaciji u BiH, koja je kasnije, Dejtonskim sporazumom, postala jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Vašingtonski sporazum potpisali su tadašnji bosanskohercegovački premijer Haris Silajdžić i hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić te Krešimir Zubak, predsjednik tzv. Herceg-Bosne. Dogovoreno je primirje između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH). Također je ukinuta tzv. Herceg-Bosna te dogovoren kantonalni ustroj teritorija pod kontrolom ARBiH i HVO-a, odnosno dogovorena je Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH). 2008. - Preminuo Živojin Žika Milenković, jedan od najboljih srbijanskih i regionalnih glumaca. Glumačku karijeru počeo je u Niškom narodnom pozorištu. Kasnije je prešao u Beogradsko dramsko pozorište, gdje je glumio do penzionisanja. Jedno vrijeme u Nišu je bio profesor književnosti. Glumio je u više od 30 filmova, više od 300 televizijskih emisija (drame i serije) i gotovo 150 pozorišnih predstava.

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