Novi Meksiko: Pucnjava u američkoj bazi, ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena u pucnjavi u bazi američkog zrakoplovstva u Novom Meksiku, saopćili su vojni zvaničnici.

Zrakoplovna baza Holoman u blizini Alamogorda, grada na jugu Novog Meksika, stavljena je pod blokadu u utorak oko 17.30 sati po lokalnom vremenu nakon izveštaja o aktivnom strelcu, navodi se u saopćenju vojske.

Blokada je ukinuta ubrzo nakon što su pripadnici snaga bezbjednosti potvrdili da je područje bezbjedno, prenosi USA Today.

- Hitne službe reaguju na situaciju i trenutno nema prijetnje - navodi se u saopćenju vojske.

Vojni zvaničnici nisu dali više detalja o incidentu.

Zrakoplovna baza Holoman je osnovana 1942. godine kao aerodrom zapadno od Alamogorda, oko 145 kilometara sjeverno od El Pasa u Teksasu.

Baza je prvenstveno dom 49. krila, jedinice Ratnog vazduhoplovstva SAD, koje podržava ciljeve nacionalne bezbjednosti raspoređivanjem širom svijeta u mirnodopskim i ratnim operacijama.

Krilo obezbeđuje pripadnike zrakoplovstva i svemirskih snaga, obučava pilote aviona F-16 Fighting Falcon, kao i pilote i operatere senzora bespilotnih letjelica MQ-9 Reaper.

Pripadnici te jedinice učestvovali su u Drugom svjetskom ratu, Korejskom ratu, sukobima u jugoistočnoj i jugozapadnoj Aziji, kao i u NATO bombardovanju SR Jugoslavije koje je trajalo 78 dana.