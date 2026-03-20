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PRELIJEVANJE SUKOBA

U Čadu poginulo 17 osoba nakon napada dronom iz Sudana

Lokalni svjedoci naveli su da su se čule dvije eksplozije koje su pogodile ljude okupljene na sahrani, kao i djecu u blizini

Izbjeglice iz Sudana u Čadu. Platforma X

FENA

20.3.2026

Zvaničnici Čada saopćili su da je 17 osoba ubijeno i više njih ranjeno u istočnom gradu Tine tokom napada dronom koji je izveden iz Sudana.

Tine se nalazi na granici Čada sa zapadnom sudanskom regijom Darfur.

Napad predstavlja najnoviji smrtonosni preljev sukoba iz razornog građanskog rata u Sudanu.

Lokalni svjedoci naveli su da su se čule dvije eksplozije koje su pogodile ljude okupljene na sahrani, kao i djecu u blizini.

Nakon što je tokom noći sazvao zvaničnike odbrane i sigurnosti, predsjednik Čada Mahamat Idriss Deby objavio je na društvenim mrežama da je naredio vojsci da "od večeras uzvrati na svaki napad koji dolazi iz Sudana".

- Uprkos brojnim čvrstim upozorenjima upućenim različitim zaraćenim stranama u sudanskom sukobu i zatvaranju granice, grad Tine ponovo je bio meta napada dronom. Ovaj posljednji napad izuzetne težine odnio je živote 17 naših sugrađana i ostavio više povrijeđenih - izjavio je glasnogovornik vlade Čada.

Vlada Čada navela je da je pojačala sigurnosno prisustvo na granici te da njene snage imaju sposobnost da, ako bude potrebno, izvode operacije na teritoriji Sudana.

Incident je samo posljednji primjer prelijevanja nasilja iz smrtonosnog građanskog rata u susjednom Sudanu, gdje se paravojne snage (RSF) bore protiv sudanske vojske od 2023. godine.

Lokalne vlasti navode da još nije jasno ko stoji iza napada dronom.

RSF je negirao odgovornost i u saopćenju objavljenom na Telegramu optužio sudansku vojsku, prenosi DW.

# SUDAN
# ČAD
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