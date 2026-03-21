Tramp razmatra tri scenarija za kopnenu operaciju

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost slanja više hiljada vojnika u Iran kako bi postigao svoje ratne ciljeve. Iako bi svaka kopnena operacija u Iranu predstavljala golem rizik, Tramp je navodno razmatra zbog rasta cijena energenata, pritiska unutar vlastite Republikanske stranke i sve većih nesuglasica sa saveznicima.

Procjenjuje se da bi takva akcija mogla imati stratešku važnost za brzo privođenje rata kraju, izvijestio je NBC News pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika, dva bivša zvaničnika te još jednu osobu upoznatu s planovima, piše NBC News.

Prema tvrdnjama izvora, razmatra se nekoliko scenarija. Jedan predviđa osiguravanje Hormuškog moreuza tako što bi američke snage zauzele iranske luke ili otoke u Perzijskom zaljevu kako bi se minimalizirala prijetnja brodovima.

Druge opcije uključuju specijalne operacije za zapljenu preostalih iranskih zaliha obogaćenog uranija te vojno preuzimanje ključnih naftnih postrojenja.

Cilj potonjeg bio bi prekinuti izvore finansiranja vladajućem režimu i prisiliti ga na ustupke.

Izvori za NBC News tvrde da nijedna od opcija ne podrazumijeva slanje golemog broja vojnika, kao što je bio slučaj u Iraku i Afganistanu.

Veličina i trajanje misije ovisili bi o vrsti operacije za koju se Tramp odluči. Scenariji se kreću od akcije nekoliko stotina komandosa koja bi trajala svega par sati, slično operaciji otmice venezuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, do angažmana više tisuća vojnika koji bi u Iranu ostali nekoliko sedmica.