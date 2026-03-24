London odobrio: B-52 s britanske baze kreće prema Iranu

Američki strateški bombarderi B-52H Stratofortress, stacionirani u britanskoj bazi RAF Fairford, započeli su novu fazu zračnih udara na ciljeve unutar Irana. Prema izvještajima mreže Fox News, ovi "leteći divovi" učestvuju u operaciji "Epic Fury" koristeći razornu municiju za uništavanje najutvrđenijih iranskih objekata.

Ključna promjena u strategiji je prelazak na direktno bombardovanje. Avioni koriste satelitski vođene bombe od oko 900 kilograma, poznate kao JDAM penetratori, model GBU-31(V)3, dizajnirane da probijaju desetine metara betona i zemlje prije eksplozije. Preciznost omogućava ispuštanje na udaljenosti od 8 do 24 kilometra od mete, uz GPS navođenje koje garantuje pogodak u krug od nekoliko metara.

Korištenje baze Fairford skratilo je vrijeme leta američkih bombardera do Bliskog istoka. Dok su ranije misije iz SAD-a zahtjevale letove preko 10.000 kilometara sa višestrukim točenjima goriva, sada Pentagon može izvoditi češće i intenzivnije napade.

Vojni stručnjaci navode da slanje masivnih i sporih bombardera poput B-52 jasno pokazuje da je iranska protivzračna odbrana djelimično neutralisana, omogućavajući upotrebu teške artiljerije iz zraka.