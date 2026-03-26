Zelenski otvoren za sastanak s Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) izjavio je da Kijev ozbiljno pristupa mirovnim pregovorima s Rusijom i da bi razgovori bili učinkovitiji na razini nacionalnih čelnika. U intervjuu za Reuters naglasio je da je Ukrajina spremna na takve susrete, ali da Moskva postavlja ultimativne uvjete, uključujući povlačenje ukrajinskih snaga s teritorija Donjecka i Luhanska.

Zelenski je upozorio da bi ruske snage u slučaju napada pretrpjele velike gubitke, između 28.000 i 35.000 vojnika mjesečno, a potencijalno bi stradalo i do milijun ruskih vojnika. Dodao je da Kremlj podcjenjuje reakciju javnosti na takve gubitke te nastoji uvjeriti Ukrajince da se "nemaju za što boriti".

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha(Dmytro Kuleba) ranije je naveo da je Zelenski spreman razgovarati s Vladimirom Putinom kako bi se riješila dva ključna pitanja, teritorijalni sporovi i status nuklearne elektrane Zaporižja.

Ukrajinsko-američko izaslanstvo sastalo se 21. i 22. marta na Floridi radi razgovora o završetku rata, a američki posebni izaslanik Stiv Viktof (Steve Witkoff) opisao je sastanak kao konstruktivan. Zelenski je pozvao na jači pritisak na Moskvu, dok Sjedinjene Države smatraju da Putin traži način za okončanje sukoba, što pokazuje razliku u percepciji dviju strana.