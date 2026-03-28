Džej Di Vens otkrio: Amerika uskoro napušta Iran?

JD Vance izjavio je da Sjedinjene Američke Države nemaju namjeru dugoročno ostati vojno ili politički angažovane u Iranu, naglašavajući da bi se američko prisustvo moglo okončati u relativno kratkom roku.
„Nismo zainteresovani da budemo u Iranu godinu dana, dvije godine. Uskoro ćemo se povući odatle i cijene goriva će ponovo pasti“, poručio je Vance.
Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih globalnih tenzija i oscilacija na energetskom tržištu, gdje svaka naznaka promjene američke spoljne politike može imati direktan uticaj na cijene nafte i gasa. Vance je sugerisao da bi smanjenje američkog angažmana moglo doprinijeti stabilizaciji tržišta i olakšati pritisak na potrošače.
Analitičari, međutim, upozoravaju da su kretanja cijena energenata složena i zavise od niza faktora, uključujući globalnu ponudu, odluke proizvođača nafte i geopolitičke rizike na Bliskom istoku.