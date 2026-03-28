Džej Di Vens otkrio: Amerika uskoro napušta Iran?

JD Vance izjavio je da Sjedinjene Američke Države nemaju namjeru dugoročno ostati vojno ili politički angažovane u Iranu, naglašavajući da bi se američko prisustvo moglo okončati u relativno kratkom roku.

„Nismo zainteresovani da budemo u Iranu godinu dana, dvije godine. Uskoro ćemo se povući odatle i cijene goriva će ponovo pasti“, poručio je Vance.