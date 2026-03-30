Merc želi da se 80 posto Sirijaca u Njemačkoj vrati u naredne tri godine

Kancelar Njemačke Fridrih Merc izjavio je u ponedjeljak da želi da se 80 posto Sirijaca koji žive u Njemačkoj vrati u Siriju u naredne tri godine, naglašavajući da je toj zemlji potrebno stanovništvo za obnovu nakon završetka građanskog rata.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Šaraom, Merc je rekao da će dvije vlade formirati zajedničku radnu grupu radi koordinacije mjera za ubrzavanje procesa povratka.

- Znam da većina Sirijaca u Njemačkoj koji su ovdje pronašli utočište želi da se vrati u svoju domovinu - rekao je Merc i dodao: "Žele obnoviti svoje domove. Žele živjeti sigurno, slobodno i dostojanstveno."

Konzervativni lider istakao je da će politička stabilnost i ekonomski rast biti ključni za uspjeh plana povratka te je obećao da će Njemačka podržati ekonomski oporavak i obnovu Sirije.

- Dugoročno, u naredne tri godine, a to je i želja predsjednika al-Šaraae, očekuje se da će se oko 80 posto Sirijaca koji trenutno žive u Njemačkoj vratiti u svoju domovinu - rekao je Merc novinarima, dodajući da će oni koji su dobro integrirani i žele ostati moći ostati u Njemačkoj.