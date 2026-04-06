Tramp predlaže američku kontrolu Hormuškog moreuza

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi Sjedinjene Države trebale upravljati i naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz, umjesto Irana. Na pitanje o mogućem rješenju u kojem bi Iran kontrolisao prolaz, Tramp je jasno odgovorio da bi radije da SAD ima tu ulogu.

- Mi smo pobjednici. Oni su vojno poraženi… imamo koncept prema kojem ćemo naplaćivati prolaz - kazao je Tramp.

Predsjednik je naglasio da bi, kako bi ispunio svoj rok koji ističe u utorak navečer po hrvatskom vremenu, morao biti postignut dogovor s Iranom koji njemu bude prihvatljiv.

Dio tog dogovora uključivao bi i slobodan promet nafte kroz tjesnac, prema njegovim riječima.