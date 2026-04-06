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UPRAVLJANJE HORMUZOM

Tramp predlaže američku kontrolu Hormuškog moreuza

Predsjednik SAD-a želi naplatu prolaza kroz strateški tjesnac, ne Iran

Tramp predlaže američku kontrolu Hormuškog moreuza. Screenshot

B. A.

6.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi Sjedinjene Države trebale upravljati i naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz, umjesto Irana. Na pitanje o mogućem rješenju u kojem bi Iran kontrolisao prolaz, Tramp je jasno odgovorio da bi radije da SAD ima tu ulogu.

- Mi smo pobjednici. Oni su vojno poraženi… imamo koncept prema kojem ćemo naplaćivati prolaz - kazao je Tramp.

Predsjednik je naglasio da bi, kako bi ispunio svoj rok koji ističe u utorak navečer po hrvatskom vremenu, morao biti postignut dogovor s Iranom koji njemu bude prihvatljiv. 

Dio tog dogovora uključivao bi i slobodan promet nafte kroz tjesnac, prema njegovim riječima.

# HORMUŠKI MOREUZ
# SAD
# DONALD TRUMP
# KONTROLA PROLAZA
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