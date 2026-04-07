The Times: Iranski vođa Hamnei je u komi

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) nesposoban je za obnašanje dužnosti te se nalazi na liječenju u svetom gradu Qomu, stoji u obavještajnoj procjeni prema kojoj nije u stanju voditi zemlju.

Diplomatska bilješka, koja se, kako se doznaje, temelji na američkim i izraelskim obavještajnim podacima te je proslijeđena zaljevskim saveznicima, navodi da je Hamenei, sin ubijenog dugogodišnjeg vođe Alija Hameneija, bez svijesti i da se liječi od teškog zdravstvenog stanja, piše The Times.

Otkrivena lokacija

U bilješci, u koju je The Times imao uvid, prvi se put otkriva lokacija novog vrhovnog vođe. Grad Qom, smješten 140 kilometara južno od Teherana, smatra se svetim u šijitskom islamu.

- Modžtaba Hamenei liječi se u Qomu. U teškom je stanju i nesposoban sudjelovati u bilo kakvom donošenju odluka režima - stoji u dokumentu.

Prema bilješci, tijelo starijeg Hameneija također se priprema za pokop u Qomu, sjedištu šiitske klerikalne moći i vjerskoj prijestolnici zemlje. Obavještajne agencije uočile su pripremu "terena za izgradnju velikog mauzoleja u Qomu" za "više od jedne grobnice", što upućuje na to da bi uz pokojnog vrhovnog vođu mogli biti pokopani i drugi članovi porodice, a možda i sam Modžtaba.

Vjeruje se da su američke i izraelske obavještajne agencije već neko vrijeme znale za lokaciju mlađeg Hameneija, no ta informacija dosad nije bila javno objavljena. Američka Nacionalna sigurnosna agencija, odgovorna za obradu globalnih obavještajnih podataka, kontaktirana je u vezi s bilješkom, kao i iransko predstavništvo u Vašingtonu, smješteno u ambasadi Pakistana.

Vođa kojeg niko nije vidio

Iran je potvrdio da je novi vrhovni vođa ranjen u istom zračnom napadu u kojem su 28. februara, prvog dana rata koji je otad zahvatio regiju, ubijeni njegov otac, majka, supruga Zahra Haddad-Adel i jedan od njegovih sinova. Mlađi Hamenei nije viđen u javnosti niti se oglašavao od početka sukoba, uprkos tome što je početkom marta izabran za nasljednika svoga oca.

Od tada su na iranskoj državnoj televiziji pročitana dva saopćenja koja se pripisuju 56-godišnjem Hameneiju. U ponedjeljak je na istom kanalu objavljena i videosnimka, stvorena umjetnom inteligencijom, koja prikazuje vođu kako ulazi u ratnu sobu i analizira kartu izraelskog nuklearnog postrojenja u Dimoni.

Nedostatak zvučnog zapisa njegova glasa daje na težini nepotvrđenim izvještajima da je i dalje u kritičnom stanju. Iako iranski dužnosnici inzistiraju na tome da novi vrhovni vođa "upravlja" zemljom, raniji izvještaji već su upućivali na njegovo loše zdravstveno stanje. Opozicione grupe tvrdile su da se u bolnici liječi u komi, dok su drugi navodili da je pretrpio prijelom noge i povrede lica.

Pitanje vlasti

Njegova navodna nesposobnost dovodi u pitanje Hameneijev status u zemlji u kojoj je vrhovni vođa apsolutni politički i vjerski autoritet. To bi moglo potaknuti nagađanja da Islamska revolucionarna garda (IRGC) zapravo zadržava kontrolu nad zemljom, a da je Hamenei tek marioneta ili figura bez stvarne moći.

Američki predsjednik Tramp tvrdio je da pregovara s drugim iranskim dužnosnicima, ali je izričito rekao da ne komunicira s vrhovnim vođom.