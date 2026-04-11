Humanitarna udruga Sentebale pokrenula pravni postupak protiv princa Herija

Humanitarna organizacija Sentebale podnijela je tužbu za klevetu protiv princa Herija (Harryja) pred Visokim sudom u Londonu.

Ovaj pravni potez povučen je 24. marta, gotovo godinu dana nakon što se vojvoda od Suseksa (Sussexa) povukao s pozicije pokrovitelja.

Prema pisanju Page Six, uz Herija je tužen i njegov bliski prijatelj te bivši povjerenik organizacije, Mark Dajer (Dyer).

Optužbe za koordiniranu kampanju

Upravni odbor i izvršni direktor Sentebalea u službenoj su objavi u petak naveli da su se na tužbu odlučili zbog navodne koordinirane negativne kampanje u medijima, koja je započela u ožujku 2025. godine.

Tvrde da su Heri i Dajer svojim djelovanjem uzrokovali operativne zastoje te nanijeli štetu reputaciji organizacije, njezinom vodstvu i strateškim partnerima.

Prema njihovim navodima, to je dovelo do snažnog viralnog efekta i vala internetskog nasilja usmjerenog protiv udruge.

S druge strane, glasnogovornik princa Herija i Dajera odlučno je odbacio ove navode, nazvavši ih "uvredljivim i štetnim".

- Izvanredno je da se humanitarna sredstva sada koriste za pokretanje pravnih postupaka protiv istih ljudi koji su izgradili i podržavali organizaciju gotovo dvije decenije, umjesto da se usmjere zajednicama kojima je humanitarna organizacija osnovana da služi - poručio je glasnogovornik.

Korijeni sukoba i ostavka

Princ Heri suosnovao je Sentebale 2006. godine u spomen na svoju majku, princezu Dianu, s ciljem pružanja pomoći mladima oboljelima od HIV-a i AIDS-a u Lesotu i Bocvani.

Međutim, do velikog raskola došlo je u martu 2025. zbog nesuglasica s predsjednicom upravnog odbora, Sofi Šanduk (Sophie Chandaukom).

Tada su ostavke podnijeli Heri, suosnivač princ Sizo (Seeiso) te tadašnji upravni odbor.

U zajedničkoj izjavi kojom su objavili odlazak, Heri i Sizo su istaknuli:

- Teška srca, dajemo ostavku na svoje uloge pokrovitelja organizacije do daljnjega, u znak podrške i solidarnosti s upravnim odborom. Poražavajuće je što je odnos između povjerenika i predsjednice nepopravljivo narušen.

Optužbe za zlostavljanje i PR pritiske

Nakon njihova odlaska, Sofi prijavila je Herija i povjerenike nadležnoj Komisiji za dobrotvorne organizacije, optužujući ih za uznemiravanje i maltretiranje.

Prema njezinim tvrdnjama, problem je eskalirao kada je Herijev tim od nje tražio da zaštiti Megan Markl (Meghan Markle) od negativnog medijskog izvještavanja nakon jednog događaja u aprilu 2024.

- Rekla sam ne, ne postavljamo presedan kojim postajemo produžetak PR stroja Suseksa - izjavila je Sofi za Financial Times.

Zaključak inspekcije i trenutni status

U augustu 2025. godine, nadležna Komisija je zaključila da nema dokaza o sustavnom maltretiranju ili mizoginiji unutar Sentebalea.

Ipak, institucija je uputila oštre kritike i Heriju i Šanduk jer su dozvolili da njihov privatni sukob postane javan, čime je ozbiljno ugrožen ugled organizacije i povjerenje donatora.

Trenutna situacija ukazuje na potpuni prekid saradnje. Izvori bliski vojvodi od Suseksa navode da se ni on ni princ Sizo ne planiraju vratiti u Sentebale sve dok je Sofi na njezinu čelu.