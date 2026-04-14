Begona Gomez (Gómez), supruga španskog premijera Pedra Sančeza (Sáncheza), optužena je za trgovinu utjecajem i podmićivanje.

Sudija je, nakon višegodišnje istrage koja je izazvala snažne političke potrese u Španiji, podigao optužnicu protiv Gomez. Time joj se otvara put ka suđenju, navodi se u izvještaju.

Vlasti su u više navrata odbacile tvrdnje da je Gomez prekršila zakon.

Ove optužbe dodatno su pojačale politički pritisak na Sančeza, čija je manjinska vlada Socijalističke stranke već opterećena istragama o korupciji i optužbama o politički motivisanim napadima, uoči općih izbora naredne godine.

Gomez se trenutno nalazi u Kini zajedno sa Sančezom, koji je tokom posjete pozvao Peking da iskoristi svoj globalni utjecaj i pomogne u okončanju ratova u Iranu i Ukrajini.