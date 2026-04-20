Novi užas u Americi: Opet masovna pucnjava, ima mrtvih i ranjenih

Policija je opkolila park u gradu u Sjevernoj Karolini nakon što je "planirana tuča" eskalirala u masovnu pucnjavu u kojoj su ubijene dvije osobe.

Navodi se da je više mladih učestvovalo u tuči u parku Lajnbah u Vinston-Sejlemu, koja je, prema izvještajima, ostavila veći broj povrijeđenih. Državni istražni biro Sjeverne Karoline (NC SBI) saopćio je da je incident, koji se dogodio oko 9.52 po lokalnom vremenu, okarakterisan kao "masovna pucnjava" te da su dvije osobe preminule od posljedica ranjavanja.

Broj žrtava

Policija Vinston-Sejlema još uvijek nije potvrdila ukupan broj žrtava, ali je NC SBI naveo da je "nekoliko osoba" upucano, prenosi Mirror.

- NC SBI trenutno reaguje na pucnjavu u ulici Robinhood Road u blizini srednje škole Džeferson", navodi se u objavi na Fejsbuku.

"Pucnjava se nije dogodila u školi, već u parku Lajnbah. Škola sada normalno radi i otvorena je. Više osoba je upucano, a dvoje je preminulo. Građani bi za sada trebali izbjegavati ovo područje.

Istražitelji su zamolili javnost da ne koristi privatne dronove jer to može ometati hitne operacije koje su u toku. Policijski dronovi se koriste za potragu za "osobama umiješanim u incident".

Istraga u toku

Policija je saopćila da je identificirano i locirano nekoliko pojedinaca - i žrtava i osumnjičenih - ali da se, zbog velikog broja uključenih osoba, nastavljaju napori da se svi pronađu.

- U ovom trenutku, neki od umiješanih u incident su maloljetnici - saopćila je policijska uprava Vinston-Sejlema.

- Prvobitna istraga pokazuje da je planirana tuča u kojoj je učestvovalo više mladih osoba eskalirala u parku, što je dovelo do toga da više osoba puca jedni na druge. Ima više žrtava. Osumnjičeni su i dalje u bijegu. U ovom trenutku, ovo ostaje aktivna istraga koja se nastavlja nakon incidenta s pucnjavom koji je počeo ranije jutros u blizini parka Lajnbah kod ulice Sally Kirk Rd. Veliko prisustvo policije i dalje je u ovom području dok službenici aktivno provode istragu - poručili su.

Poziv građanima

Policija navodi da obližnje škole trenutno rade po redovnom rasporedu, ali je pozvala građane da izbjegavaju to područje kako bi hitne službe mogle nesmetano raditi. Vlasti su također pozvale javnost da ostane na oprezu i prijavi "bilo kakvu sumnjivu aktivnost".

Podsjetimo, jučer je u Šrivportu u Luizijani došlo do masovne pucnjave u kojoj je ubijeno osmoro djece.