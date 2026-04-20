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OŠTRA RETORIKA

Iranski general upozorio: Na svaku prijetnju SAD-a stiže odlučan odgovor

Zapovjednik zračnih snaga Iranske revolucionarne garde izjavio je da Iran nema povjerenja u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama,

Madžid Musavi. Wikimedia/Tasnim News Agency

M. Až.

20.4.2026

Zapovjednik zračnih snaga Iranske revolucionarne garde izjavio je da Iran nema povjerenja u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi državna televizija Press TV.

Dok se Pakistan priprema da ugosti drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu, general Sejed Madžid Musavi poručio je da će svaka prijetnja Teheranu biti dočekana "čvrstim i odlučnim" odgovorom.

- Gdje god bili, odgovorit ćemo snažno kad god mi to odlučimo - rekao je Musavi.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada bi američka delegacija, koju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), trebala stići u Islamabad, dok Iran i dalje šalje nejasne signale o svom učešću u pregovorima.

Ranije je objavljeno da Iran preispituje odluku o povlačenju iz drugog kruga pregovora, nakon što je visoki iranski zvaničnik za Reuters izjavio da Teheran "pozitivno razmatra učešće".

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) u telefonskom razgovoru s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom (Sergej Lavrov) poručio je da je ponašanje Sjedinjenih Američkih Država nespojivo s diplomacijom.

Iranska agencija ISNA navodi da je Aragči rekao kako su "nezakoniti potezi" Sjedinjenih Američkih Država i "kontradiktorne pozicije" američkih zvaničnika "nespojivi s tvrdnjama o diplomatiji".

- Iranska Islamska Republika pratit će ponašanje druge strane i donijeti odgovarajuću odluku kako bi zaštitila svoje interese i nacionalnu sigurnost - navodi se u izvještaju, uz pozivanje na sadržaj telefonskog razgovora.

# IRAN
# SAD
# MAJID MOUSAVI
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