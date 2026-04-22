Kina snižava cijene goriva

Kina je prvi put ove godine snizila maksimalne maloprodajne cijene benzina i dizela, nakon što su globalne cijene nafte pale s ranijih vrhunaca povezanih s ratnim dešavanjima u Iranu.

Kineska Nacionalna komisija za razvoj i reforme saopćila je da se cijena benzina smanjuje za 555 juana po toni (oko 72 eura), dok dizel pojeftinjuje za 530 juana (oko 69 eura). To za vozače znači uštedu od oko tri eura pri točenju punog rezervoara od 50 litara.

Cijene goriva u Kini su ranije u više navrata rasle od marta, nakon što su napetosti i vojni udari na Bliskom istoku podigli cijene nafte na svjetskom tržištu. Međutim, slabija potražnja i višak zaliha u međuvremenu su doveli do pada veleprodajnih cijena.

Kineske vlasti korigiraju cijene goriva svakih deset radnih dana, prateći kretanja na globalnom tržištu nafte.

Iako su cijene nafte u padu nakon privremenog primirja između SAD i Irana, situacija ostaje nestabilna. Dodatne tenzije oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte i plina, i dalje izazivaju zabrinutost na tržištu. Analitičari upozoravaju da bi novi poremećaji mogli ponovo gurnuti cijene nafte ka višim nivoima u narednom periodu.