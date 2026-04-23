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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Šta god da radim, čini se da djeluje jako dobro"

Druga strana jedva čeka postići dogovor, izjavio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

23.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je za BBC da se "šta god da radim, čini se da djeluje jako dobro" kada su ga pitali o njegovim prijetnjama upućenima Iranu.

U kratkom telefonskom razgovoru urednica BBC-ja za Sjevernu Ameriku Sara Smit (Sarah Smith) razgovarala je s Trampom i pitala ga da li je njegova ranija izjava ovog mjeseca, u kojoj je rekao da će "cijela civilizacija večeras umrijeti", bila prijetnja upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana.

- Druga strana jedva čeka postići dogovor. Dakle, šta god govorim ili radim, čini se da djeluje jako dobro. Hvala vam lijepa - odgovorio je. 

Kritike NATO-a

Govoreći o NATO-u, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države "uopće nisu trebale" savez u ratu s Iranom, ali da su "trebali biti tamo". Na pitanje zašto ih je onda želio uključiti u sukob, odgovorio je: "Zato što sam htio vidjeti hoće li se uključiti ili ne."

Istakao je da su Sjedinjene Američke Države "uvijek bile uz" Ujedinjeno Kraljevstvo i NATO, ali je kritikovao London jer, kako kaže, nije uložio "barem minimalan napor i barem uputio ljepše riječi".

Odnos sa Starmerom

Dodao je da su mu "mnogi ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva" poručili da je odluka o neučestvovanju u ratu bila "izuzetno loša".

Tokom razgovora Tramp je rekao i da vjeruje kako bi se njegov odnos s britanskim premijerom Keirom Starmerom (Keir Starmer) mogao "popraviti" ako "otvori Sjeverno more" i ako njegova "imigracijska politika postane stroža", ali je upozorio da "ako to ne uradi, mislim da nema šanse".

# NATO
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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