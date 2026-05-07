Britanski izbori mijenjaju političku scenu: Stare stranke u problemu

Milioni birača u Velikoj Britaniji izlaze na lokalne i regionalne izbore koji bi mogli predstavljati ozbiljan politički udar za Laburističku stranku premijera Kira Starmera (Keira) i ponovo otvoriti pitanje njegove političke stabilnosti i sposobnosti vođenja zemlje.

Na izborima za oko 5.000 mjesta u lokalnim vijećima širom Engleske, kao i za parlamente u Škotskoj i Velsu, očekuje se mogući zaokret u britanskoj politici, uz slabljenje tradicionalnog dvopartijskog sistema ako birači podrže sve popularnije populističke i nacionalističke opcije umjesto laburista i konzervativaca.

Prema anketama, stranka Reform UK Najdžela Faraža (Nigela Faragea) mogla bi ostvariti značajan rast i preuzeti kontrolu nad brojnim lokalnim vijećima u Engleskoj, a istovremeno ojačati i svoj utjecaj u Škotskoj i Velsu. S druge strane, Zeleni bi mogli dodatno ugroziti pozicije Laburista u urbanim sredinama poput Londona.

Mogući gubici na lokalnom nivou, kao i slabljenje pozicija u Škotskoj i Velsu, mogli bi povećati pritisak unutar same Laburističke stranke, pa se čak spominje i mogućnost zahtjeva za Starmerovim povlačenjem ili definisanjem vremenskog okvira njegovog odlaska.

Iako je na vlast došao prije manje od dvije godine s uvjerljivom pobjedom, Starmer poručuje da planira nastaviti rad i fokusirati se na rješavanje ekonomskih problema, posebno krize troškova života, koju dodatno otežavaju globalni sukobi.

Uoči izbora, istakao je da se Britanija nalazi na raskrsnici između jačanja jedinstva i upadanja u dublje političke podjele.

Međutim, unutar Laburističke stranke raste nezadovoljstvo, posebno nakon kontroverzi oko imenovanja Pitera Mandelsona (Petera) za ambasadora u SAD-u i povezanih političkih i poslovnih veza, što je dodatno opteretilo kampanju.

Sve to je dovelo do pojačanog pritiska na Starmera, a loš izborni rezultat mogao bi dodatno destabilizirati njegovu poziciju i otvoriti rasprave o njegovoj budućnosti na čelu stranke.