Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u autorskom tekstu za ruski propagandni kanal RT zaprijetio je Njemačkoj „potpunim uništenjem“ njezine „nadaleko hvaljene industrije“ ako dođe do direktnog sukoba. Istovremeno je doveo u pitanje pravo Savezne Republike Njemačke na postojanje te optužio Berlin za militarizam i revanšističke težnje zbog poraza u Drugom svjetskom ratu.

Bliski suradnik šefa Kremlja Vladimira Putina (73) napisao je da Njemačkoj preostaje samo izbor između rata i „sramotnog pokopa vlastite državnosti“.

- Ako dođe do najgoreg scenarija, vjerojatnost barem međusobnog uništenja je velika – no u stvarnosti bi to značilo kraj europske civilizacije, dok bi naše vlastito postojanje opstalo - jasna je poruka Rusije „njemačkim elitama“.

Medvedev tvrdi da nikada nije održan referendum o njemačkom ujedinjenju zbog čega je ono pravno upitno. Stručnjaci se, međutim, ne slažu s time. Referendum nije bio potreban ni prema međunarodnom ni prema ustavnom pravu. Godine 1990. Istočna Njemačka pristupila je Saveznoj Republici Njemačkoj nakon slobodnih izbora za posljednji saziv Narodne komore, u skladu s člankom 23. njemačkog Ustava, piše Bild.

Medvedev napao kancelara

U svom tekstu Medvedev kritizira i njemačko naoružavanje te povratak dobrovoljnog vojnog roka. Za „smanjenu i duhovno oslabljenu Evropu“ militaristička Njemačka nema nikakvu korist. Za Moskvu je takva Njemačka čak „opasna i nepredvidiva“.

I ovoga puta Putinov saveznik izravno je napao i kancelara Fridriha Merca ( Friedricha Merza) (70, CDU). Njemačku vladu optužio je da privredu vodi u propast. Merc navodno ne shvaća da naoružavanje ne donosi gospodarski rast. Ono što nije spomenuo jest da u Rusiji čak 40 posto državnih prihoda odlazi na vojsku i sigurnost.

Putinov huškač

Osim toga, Medvedev optužuje Berlin da teži nuklearnom oružju, iako je Merc to više puta odbacio. Međutim, za Kremlj je već sama mogućnost da bi Njemačka mogla nabaviti nuklearno oružje dovoljan razlog za rat, jasno je dao do znanja Medvedev. Trenutačni politički smjer „mogao bi dovesti do gotovo paklenih scenarija“.

Tijekom svog mandata od 2008. do 2012. Medvedev je u Kremlju slovio kao nada za liberalizaciju Rusije. No od početka rata u Ukrajini 2022. nastupa kao tvrdolinijaš. Više puta prijetio je nuklearnim napadima na zapadne prijestolnice poput Berlina, Londona ili Pariza. Članak je objavljen dva dana prije nego što se u Rusiji u subotu obilježava „Dan pobjede“ nad nacističkom Njemačkom 1945. godine.