Tramp: "Kurdi su nas razočarali, samo uzimaju"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je “veoma razočaran Kurdima”, govoreći o pokušajima naoružavanja stanovništva u Iranu.

- Iranci žele izaći na ulice. Nemaju oružje. Nemaju puške. Mislili smo da će Kurdi dati oružje, ali Kurdi su nas razočarali. Kurdi samo uzimaju, uzimaju i uzimaju. Imaju sjajan ugled u Kongresu. Kongres govori da se žestoko bore. Bore se žestoko kada su plaćeni. Veoma sam razočaran Kurdima - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu.

CNN je još u martu objavio da je CIA radila na planu naoružavanja kurdskih snaga s ciljem podsticanja narodnog ustanka u Iranu.

Tramp sada tvrdi da je od početka smatrao da taj plan neće uspjeti.

- Usput, rekao sam da to neće uspjeti, moram to reći. Nisam se slagao s onim što su uradili. Poslali su to. Rekao sam da to nikada neće stići tamo. I bio sam u pravu - naveo je američki predsjednik.

Dodao je i da je dio oružja i municije zadržan prije nego što je isporučen.

- Poslali smo određeno oružje i municiju i trebalo je biti dostavljeno, ali oni su to zadržali - poručio je Tramp.