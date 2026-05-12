Eksplozija u Sao Paulu: Uništeno desetak kuća

Snimci koje su objavili lokalni mediji prikazuju uništene krovove i gust dim iznad četvrti Žaguare, koja se nalazi oko 16 kilometara od centra Sao Paula.

U velikom požaru koji je danas izbio nakon, kako se sumnja, eksplozije plina, oštećeno je desetak kuća, dok su tri osobe povrijeđene u Sao Paulu, najvećem gradu Brazila.

Vatrogasna služba savezne države Sao Paulo saopštila je na društvenoj mreži X da je na mjesto događaja upućeno 12 vatrogasnih vozila. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija ukapljenog naftnog plina (UNP).

Portparolka vatrogasne službe izjavila je za lokalne medije da su spašena dva muškarca i jedna žena koji su zadobili lakše povrede.

Potvrdila je i da u incidentu nije bilo poginulih.

"Pogođeno je više objekata. Nemamo tačan broj, ali procjenjujemo da je direktno oštećeno desetak kuća", rekla je ona.