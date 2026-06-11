Trampova objava o dogovoru s Iranom iznenadila Netanjahua

Izrael, prema navodima izvora, nije bio upoznat s bilo kakvim dogovorom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi uskoro mogao biti postignut, niti je dao svoju saglasnost za takav sporazum, prenosi CNN.

Prema istim navodima, objava američkog predsjednika Donald Tramp o mogućem dogovoru s Iranom iznenadila je izraelskog premijera Benjamin Netanjahu tokom sigurnosnog sastanka posvećenog iranskom pitanju.

CNN navodi da se tvrdnja o postizanju dogovora zasniva na informacijama i uvjeravanjima posrednika iz Pakistana, dok američki zvaničnici još uvijek nisu potvrdili da je sa Teheranom postignut bilo kakav konačan sporazum.