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JAVLJA CNN

Trampova objava o dogovoru s Iranom iznenadila Netanjahua

Izrael, prema navodima izvora, nije bio upoznat s bilo kakvim dogovorom između SAD i Irana koji bi uskoro mogao biti postignut

Tramp i Netanjahu. AP

M. Až.

prije 1 sat 42 minute

Izrael, prema navodima izvora, nije bio upoznat s bilo kakvim dogovorom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi uskoro mogao biti postignut, niti je dao svoju saglasnost za takav sporazum, prenosi CNN.

Prema istim navodima, objava američkog predsjednika Donald Tramp o mogućem dogovoru s Iranom iznenadila je izraelskog premijera Benjamin Netanjahu tokom sigurnosnog sastanka posvećenog iranskom pitanju.

CNN navodi da se tvrdnja o postizanju dogovora zasniva na informacijama i uvjeravanjima posrednika iz Pakistana, dok američki zvaničnici još uvijek nisu potvrdili da je sa Teheranom postignut bilo kakav konačan sporazum.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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