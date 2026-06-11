Video / Haos na otvaranju Mundijala: Izbili neredi ispred stadiona

Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva 2026. godine u Meksiku obilježili su sukobi i napetosti ispred legendarnog stadiona Azteka u Meksiko Sitiju, gdje su se sastale reprezentacije Meksika i Južne Afrike. Prema izvještajima s terena, demonstranti su bacali kamenice, flaše i druge predmete na pripadnike interventne policije, dok su policijske snage odgovarale upotrebom štitova kako bi odbile napade.

Do nereda je došlo kod jednog od ulaza na stadion ubrzo nakon što je domaća reprezentacija postigla prvi pogodak na turniru, a ranije su pojedine zaštitne barijere bile srušene. Među demonstrantima su se nalazile i takozvane "madres buscadoras", odnosno majke koje tragaju za nestalim članovima porodica. One su, zajedno s drugim učesnicima protesta, navodno uspjele probiti dio bezbjednosnog kordona oko stadiona.

Noseći fotografije svojih nestalih bližnjih i transparente s porukama upućenim vlastima, pokušale su skrenuti pažnju svjetske javnosti na jedan od najvećih društvenih problema u Meksiku.

Aktivisti navode da se u toj zemlji trenutno više od 130.000 osoba vodi kao nestalo, a mnogi slučajevi povezuju se s djelovanjem narkokartela i organizovanog kriminala. U danima prije početka prvenstva stotine porodica nestalih organizovale su marševe prema stadionu Azteka, tražeći veću institucionalnu podršku u potrazi za svojim najbližima.